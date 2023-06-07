07 июня 2023

Полиция нашла самарский сидр в магазинах двух курганских округов. Фото

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Снос автомойки на улице Таватуйской, 19. Екатеринбург, полицейский автомобиль, сотрудник полиции
Курганская полиция нашла самарский сидр в двух округах Фото:
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Массовое отравление сидром в регионах России

Сотрудники полиции обнаружили более 120 литров самарского сидра в Каргапольском и Щучанском округах (Курганская область). Информация появилась на сайте УМВД области.

«Участковый уполномоченный полиции межмуниципального отдела МВД России „Каргапольский“ совместно с представителями Администрации округа <…> изъяли из складского помещения торгового объекта две кеги с напитком объемом по тридцать литров». — сообщили в полиции. Также 60 литров напитка был обнаружено полицейскими в магазине города Щучье.

Продукцию направили на исследование. Сотрудники полиции продолжают проверки торговых точек по всей области.

Ранее URA.RU сообщало, что школьница из города Шумиха отравилась самарским сидром. Она находится в больнице в тяжелом состоянии.

Курганская полиция обнаружила самарский сидр в Каргапольском округе
Курганская полиция обнаружила самарский сидр в Каргапольском округе
Более 60 литров самарского сидра изъяли в магазине города Щучье
Более 60 литров самарского сидра изъяли в магазине города Щучье

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Сотрудники полиции обнаружили более 120 литров самарского сидра в Каргапольском и Щучанском округах (Курганская область). Информация появилась на сайте УМВД области. «Участковый уполномоченный полиции межмуниципального отдела МВД России „Каргапольский“ совместно с представителями Администрации округа <…> изъяли из складского помещения торгового объекта две кеги с напитком объемом по тридцать литров». — сообщили в полиции. Также 60 литров напитка был обнаружено полицейскими в магазине города Щучье. Продукцию направили на исследование. Сотрудники полиции продолжают проверки торговых точек по всей области. Ранее URA.RU сообщало, что школьница из города Шумиха отравилась самарским сидром. Она находится в больнице в тяжелом состоянии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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