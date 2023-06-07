Сотрудники полиции обнаружили более 120 литров самарского сидра в Каргапольском и Щучанском округах (Курганская область). Информация появилась на сайте УМВД области.
«Участковый уполномоченный полиции межмуниципального отдела МВД России „Каргапольский“ совместно с представителями Администрации округа <…> изъяли из складского помещения торгового объекта две кеги с напитком объемом по тридцать литров». — сообщили в полиции. Также 60 литров напитка был обнаружено полицейскими в магазине города Щучье.
Продукцию направили на исследование. Сотрудники полиции продолжают проверки торговых точек по всей области.
Сотрудники полиции обнаружили более 120 литров самарского сидра в Каргапольском и Щучанском округах (Курганская область). Информация появилась на сайте УМВД области. «Участковый уполномоченный полиции межмуниципального отдела МВД России „Каргапольский“ совместно с представителями Администрации округа <…> изъяли из складского помещения торгового объекта две кеги с напитком объемом по тридцать литров». — сообщили в полиции. Также 60 литров напитка был обнаружено полицейскими в магазине города Щучье. Продукцию направили на исследование. Сотрудники полиции продолжают проверки торговых точек по всей области. Ранее URA.RU сообщало, что школьница из города Шумиха отравилась самарским сидром. Она находится в больнице в тяжелом состоянии.