Курганская полиция нашла самарский сидр в двух округах Фото: Московец Илья © URA.RU

новость из сюжета Массовое отравление сидром в регионах России

Сотрудники полиции обнаружили более 120 литров самарского сидра в Каргапольском и Щучанском округах (Курганская область). Информация появилась на сайте УМВД области.

«Участковый уполномоченный полиции межмуниципального отдела МВД России „Каргапольский“ совместно с представителями Администрации округа <…> изъяли из складского помещения торгового объекта две кеги с напитком объемом по тридцать литров». — сообщили в полиции. Также 60 литров напитка был обнаружено полицейскими в магазине города Щучье.

Продукцию направили на исследование. Сотрудники полиции продолжают проверки торговых точек по всей области.

Ранее URA.RU сообщало, что школьница из города Шумиха отравилась самарским сидром. Она находится в больнице в тяжелом состоянии.

Курганская полиция обнаружила самарский сидр в Каргапольском округе фото: УМВД РФ по Курганской области