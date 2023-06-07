07 июня 2023

В Тюменской области поставили исторический рекорд по стобальникам на ЕГЭ

В Тюменской области 12 школьников сдали ЕГЭ по химии на 100 баллов
© Служба новостей «URA.RU»
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Первые экзамены в рамках основного периода сдачи ЕГЭ. Екатеринбург, егэ, экзамен, химия, медицинская маска, школа, защитная маска, единый государственный экзамен, маска на лицо
ЕГЭ по химии на 100 баллов в Тюменской области сдали 12 выпускников Фото:

В Тюменской области 12 школьников написали ЕГЭ по химии на максимальные 100 баллов, что стало историческим рекордом для региона. Об этом в своем telegram-канале рассказал губернатор Александр Моор.

«Пришли первые результаты ЕГЭ: максимальной оценки добились 16 ребят из 14 школ Тюмени и Тобольска. Из них четверо сдавали литературу, еще 12 — химию. Такое количество 100-балльников по химии — исторический рекорд для региона», — написал губернатор Тюменской области в своем telegram-канале.

Глава региона поздравил ребят и их педагогов с высокими результатами. Как ранее писало URA.RU, школьники, набравшие максимальное количество баллов на Едином государственном экзамене, получат поощрение в 100 тысяч рублей.

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В Тюменской области 12 школьников написали ЕГЭ по химии на максимальные 100 баллов, что стало историческим рекордом для региона. Об этом в своем telegram-канале рассказал губернатор Александр Моор. «Пришли первые результаты ЕГЭ: максимальной оценки добились 16 ребят из 14 школ Тюмени и Тобольска. Из них четверо сдавали литературу, еще 12 — химию. Такое количество 100-балльников по химии — исторический рекорд для региона», — написал губернатор Тюменской области в своем telegram-канале. Глава региона поздравил ребят и их педагогов с высокими результатами. Как ранее писало URA.RU, школьники, набравшие максимальное количество баллов на Едином государственном экзамене, получат поощрение в 100 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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