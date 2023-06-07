В Тюменской области поставили исторический рекорд по стобальникам на ЕГЭ

В Тюменской области 12 школьников сдали ЕГЭ по химии на 100 баллов

08 июня 2023 в 16:21 Размер текста - 17 +

ЕГЭ по химии на 100 баллов в Тюменской области сдали 12 выпускников Фото: Анна Майорова © URA.RU В Тюменской области 12 школьников написали ЕГЭ по химии на максимальные 100 баллов, что стало историческим рекордом для региона. Об этом в своем telegram-канале рассказал губернатор Александр Моор. «Пришли первые результаты ЕГЭ: максимальной оценки добились 16 ребят из 14 школ Тюмени и Тобольска. Из них четверо сдавали литературу, еще 12 — химию. Такое количество 100-балльников по химии — исторический рекорд для региона», — написал губернатор Тюменской области в своем telegram-канале. Глава региона поздравил ребят и их педагогов с высокими результатами. Как ранее писало URA.RU, школьники, набравшие максимальное количество баллов на Едином государственном экзамене, получат поощрение в 100 тысяч рублей.

В Тюменской области 12 школьников написали ЕГЭ по химии на максимальные 100 баллов, что стало историческим рекордом для региона. Об этом в своем telegram-канале рассказал губернатор Александр Моор. «Пришли первые результаты ЕГЭ: максимальной оценки добились 16 ребят из 14 школ Тюмени и Тобольска. Из них четверо сдавали литературу, еще 12 — химию. Такое количество 100-балльников по химии — исторический рекорд для региона», — написал губернатор Тюменской области в своем telegram-канале. Глава региона поздравил ребят и их педагогов с высокими результатами. Как ранее писало URA.RU, школьники, набравшие максимальное количество баллов на Едином государственном экзамене, получат поощрение в 100 тысяч рублей.