Доктор наук рассказал, какую опасность представляет солнце для жителей ЯНАО

Доктор наук Токарев: длительное пребывание на солнце может вызвать рак

Чтобы избежать солнечного удара не стоит находиться долго на улице Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Солнечные лучи для жителей ЯНАО опасны тем, что могут вызвать рак или солнечный удар. Чтобы избежать серьезных последствий, не стоит находиться длительное время на солнце, рассказал URA.RU главный внештатный специалист Минздрава России по медицинской профилактике в УрФО Сергей Токарев.

«Меланома — один из самых коварных видов рака. Эту опухоль вызывает в основном избыточное ультрафиолетовое облучение. Часто меланома, внешне проявляющая себя лишь как небольшое изменение родинки, уже активно метастазирует. Причем негативный эффект от воздействия солнца может проявиться намного позже. Также стоит быть внимательными, если у близких родных выявлено заболевание. Это может быть наследственным», — уточняет доктор.

Чтобы избежать этого, не стоит находиться долго на солнце, особенно в период с 10:00 до 16:00, когда солнечные лучи наиболее интенсивны. Необходимо пользоваться кремом с SPF 30-50 с защитой от UVA и UVB лучей. Наносить его необходимо за 20-30 минут до выхода на улицу. Рекомендуются носить одежду из натуральных тканей с длинными рукавами, очки и не посещать солярий. Если родинка растет, ассиметрична, кровоточит, изменила цвет и форму — обращайтесь к дерматологу.

«Длительное прибывание на солнце опасно и тем, что может случиться солнечный удар. Первые симптомы — апатия, головная боль, головокружение, ощущение „ломоты“ в теле. Может возникнуть тошнота, рвота. Чуть позже может появиться шум в ушах, одышка, учащенное сердцебиение, потемнение в глазах. Дыхание становится неровным, мысли спутанными. Пострадавший может потерять сознание. При подозрении на солнечный удар пострадавшего следует немедленно переместить в прохладное место, освободить от лишней одежды и уложить на ровную поверхность», — добавил Токарев.

Врач отмечает, что у грудных детей общее состояние быстро ухудшается, температура повышается до 40-41 градуса, кожные покровы бледнеют, сознание помрачается, возникают судороги, наблюдаются диарея и рвота. Важно охладить тело: положить на голову смоченную холодной водой ткань. При потере сознания можно использовать нашатырный спирт. При повышении температуры дать жаропонижающее. Если состояние пациента тяжелое — вызвать скорую помощь. Чтобы этого не случилось, нужно пить много воды, исключить интенсивные тренировки на улице и не употреблять спиртное.

Ранее врач рассказывала, чем для жителей округа опасен полярный день. Из-за белых ночей у ямальцев появляется бессонница и обостряются хронические болезни.