В ЯНАО нашли тело мужчины, пропавшего на снегоходе в тундре

В ЯНАО завершился поиск мужчины, который исчез во время следования на снегоходе из фактории к своему чуму. Его тело обнаружили в двух километрах южнее фактории Хадынто в Ямальском районе. Об этом сообщили в местном отделении ЕДДС.
«В 18:33 23 мая по системе 112 поступило телефонное сообщение от о том, что 20 мая в ночное время гражданин, выехал на снегоходе с фактории Хадынто к себе в чум, и до настающего времени его местонахождение не известно», — говорится в сообщении в группе VK. Труп мужчины обнаружили 24 мая.
Ранее URA.RU сообщало, что сотрудники «Ямалспаса» 20 мая спасли застрявших на снегоходе в тундре мужчину и подростка. Они следовали из поселка Сюнай-Сале в село Яр-Сале.
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