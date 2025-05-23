23 мая 2025

В ЯНАО нашли тело мужчины, пропавшего на снегоходе в тундре

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мужчина выехал с фактории Хадынто на снегоходе
Мужчина выехал с фактории Хадынто на снегоходе Фото:

В ЯНАО завершился поиск мужчины, который исчез во время следования на снегоходе из фактории к своему чуму. Его тело обнаружили в двух километрах южнее фактории Хадынто в Ямальском районе. Об этом сообщили в местном отделении ЕДДС.

«В 18:33 23 мая по системе 112 поступило телефонное сообщение от о том, что 20 мая в ночное время гражданин, выехал на снегоходе с фактории Хадынто к себе в чум, и до настающего времени его местонахождение не известно», — говорится в сообщении в группе VK. Труп мужчины обнаружили 24 мая.

Ранее URA.RU сообщало, что сотрудники «Ямалспаса» 20 мая спасли застрявших на снегоходе в тундре мужчину и подростка. Они следовали из поселка Сюнай-Сале в село Яр-Сале.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В ЯНАО завершился поиск мужчины, который исчез во время следования на снегоходе из фактории к своему чуму. Его тело обнаружили в двух километрах южнее фактории Хадынто в Ямальском районе. Об этом сообщили в местном отделении ЕДДС. «В 18:33 23 мая по системе 112 поступило телефонное сообщение от о том, что 20 мая в ночное время гражданин, выехал на снегоходе с фактории Хадынто к себе в чум, и до настающего времени его местонахождение не известно», — говорится в сообщении в группе VK. Труп мужчины обнаружили 24 мая. Ранее URA.RU сообщало, что сотрудники «Ямалспаса» 20 мая спасли застрявших на снегоходе в тундре мужчину и подростка. Они следовали из поселка Сюнай-Сале в село Яр-Сале.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...