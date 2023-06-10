В Тюменской области в ДТП пострадали подростки

В Увате Тюменской области двое подростков попали в больницу после ДТП

11 июня 2023 в 09:54 Размер текста - 17 +

Транспортное средство принадлежит пострадавшему пассажиру, ему его приобрел отец Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Увате (Тюменская область) несовершеннолетний, управляя мотоциклом, не уступил дорогу легковому автомобилю. В результате столкновения мотоциклист и его 13-летний пассажир доставлены в больницу. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД Тюменской области. «Два подростка 13-и и 14-и лет пострадали в ДТП в Увате. Предварительно, 14-летний подросток на мотоцикле „MOTARD 200“ не уступил дорогу автомашине „Шевроле Круз“, произошло столкновение. Несовершеннолетний водитель и 13-летний пассажир доставлены в больницу», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале ведомства. Уточняется, что несовершеннолетний водитель управлял мотоциклом без прав. На данный момент выясняются все обстоятельства происшествия. Ранее URA.RU сообщало, что в результате ДТП в селе Уватского района пострадал несовершеннолетний водитель скутера. Уточняется, что у обоих участников аварии нет водительских прав.

В Увате (Тюменская область) несовершеннолетний, управляя мотоциклом, не уступил дорогу легковому автомобилю. В результате столкновения мотоциклист и его 13-летний пассажир доставлены в больницу. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД Тюменской области. «Два подростка 13-и и 14-и лет пострадали в ДТП в Увате. Предварительно, 14-летний подросток на мотоцикле „MOTARD 200“ не уступил дорогу автомашине „Шевроле Круз“, произошло столкновение. Несовершеннолетний водитель и 13-летний пассажир доставлены в больницу», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале ведомства. Уточняется, что несовершеннолетний водитель управлял мотоциклом без прав. На данный момент выясняются все обстоятельства происшествия. Ранее URA.RU сообщало, что в результате ДТП в селе Уватского района пострадал несовершеннолетний водитель скутера. Уточняется, что у обоих участников аварии нет водительских прав.