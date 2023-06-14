Житель ЯНАО насмерть забил собутыльника стеклотарой

Житель Ноябрьска (ЯНАО) во время застолья насмерть забил знакомого стеклянными бутылками. Об этом сообщает официальный сайт окружного управления СК.
«По данным следствия, в городе Ноябрьске 26 марта 2023 года компания мужчин распивала спиртное. В ходе возникшей ссоры на почве употребления алкоголя, один из гостей, 1977 года рождения, жестоко избил второго гостя, нанеся ему удары стеклянными бутылками в область головы, и множественные удары руками и ногами по туловищу. От причиненных множественных телесных повреждений потерпевший скончался на месте преступления», — указано на официальном сайте СУ СК РФ по ЯНАО.
Там добавили, что мужчина сам позвонил в полицию и рассказал о преступлении. Однако во время следствия неоднократно менял показания, чтобы запутать силовиков. Ямалец обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. За убийство приятеля ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Ранее URA.RU писало о том, что в Гыданской тундре Тазовского района 19-летний местный житель руками, ногами и металлической канистрой до смерти забил собственного дядю. За это ему также грозит до 15 лет колонии.
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