Житель ЯНАО насмерть забил собутыльника стеклотарой

В ЯНАО мужчина насмерть забил знакомого бутылками

15 июня 2023 в 12:06 Размер текста - 17 +

Мужчина сам вызвал полицию, но пытался запутать следствие Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Житель Ноябрьска (ЯНАО) во время застолья насмерть забил знакомого стеклянными бутылками. Об этом сообщает официальный сайт окружного управления СК. «По данным следствия, в городе Ноябрьске 26 марта 2023 года компания мужчин распивала спиртное. В ходе возникшей ссоры на почве употребления алкоголя, один из гостей, 1977 года рождения, жестоко избил второго гостя, нанеся ему удары стеклянными бутылками в область головы, и множественные удары руками и ногами по туловищу. От причиненных множественных телесных повреждений потерпевший скончался на месте преступления», — указано на официальном сайте СУ СК РФ по ЯНАО. Там добавили, что мужчина сам позвонил в полицию и рассказал о преступлении. Однако во время следствия неоднократно менял показания, чтобы запутать силовиков. Ямалец обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. За убийство приятеля ему грозит до 15 лет лишения свободы. Ранее URA.RU писало о том, что в Гыданской тундре Тазовского района 19-летний местный житель руками, ногами и металлической канистрой до смерти забил собственного дядю. За это ему также грозит до 15 лет колонии.

Житель Ноябрьска (ЯНАО) во время застолья насмерть забил знакомого стеклянными бутылками. Об этом сообщает официальный сайт окружного управления СК. «По данным следствия, в городе Ноябрьске 26 марта 2023 года компания мужчин распивала спиртное. В ходе возникшей ссоры на почве употребления алкоголя, один из гостей, 1977 года рождения, жестоко избил второго гостя, нанеся ему удары стеклянными бутылками в область головы, и множественные удары руками и ногами по туловищу. От причиненных множественных телесных повреждений потерпевший скончался на месте преступления», — указано на официальном сайте СУ СК РФ по ЯНАО. Там добавили, что мужчина сам позвонил в полицию и рассказал о преступлении. Однако во время следствия неоднократно менял показания, чтобы запутать силовиков. Ямалец обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. За убийство приятеля ему грозит до 15 лет лишения свободы. Ранее URA.RU писало о том, что в Гыданской тундре Тазовского района 19-летний местный житель руками, ногами и металлической канистрой до смерти забил собственного дядю. За это ему также грозит до 15 лет колонии.