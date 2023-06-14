14 июня 2023
13 июня 2023

Житель ЯНАО насмерть забил собутыльника стеклотарой

В ЯНАО мужчина насмерть забил знакомого бутылками
© Служба новостей «URA.RU»
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Ломбард. Челябинск, полиция, полицейский
Мужчина сам вызвал полицию, но пытался запутать следствие Фото:

Житель Ноябрьска (ЯНАО) во время застолья насмерть забил знакомого стеклянными бутылками. Об этом сообщает официальный сайт окружного управления СК.

«По данным следствия, в городе Ноябрьске 26 марта 2023 года компания мужчин распивала спиртное. В ходе возникшей ссоры на почве употребления алкоголя, один из гостей, 1977 года рождения, жестоко избил второго гостя, нанеся ему удары стеклянными бутылками в область головы, и множественные удары руками и ногами по туловищу. От причиненных множественных телесных повреждений потерпевший скончался на месте преступления», — указано на официальном сайте СУ СК РФ по ЯНАО.

Там добавили, что мужчина сам позвонил в полицию и рассказал о преступлении. Однако во время следствия неоднократно менял показания, чтобы запутать силовиков. Ямалец обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. За убийство приятеля ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее URA.RU писало о том, что в Гыданской тундре Тазовского района 19-летний местный житель руками, ногами и металлической канистрой до смерти забил собственного дядю. За это ему также грозит до 15 лет колонии.

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Житель Ноябрьска (ЯНАО) во время застолья насмерть забил знакомого стеклянными бутылками. Об этом сообщает официальный сайт окружного управления СК. «По данным следствия, в городе Ноябрьске 26 марта 2023 года компания мужчин распивала спиртное. В ходе возникшей ссоры на почве употребления алкоголя, один из гостей, 1977 года рождения, жестоко избил второго гостя, нанеся ему удары стеклянными бутылками в область головы, и множественные удары руками и ногами по туловищу. От причиненных множественных телесных повреждений потерпевший скончался на месте преступления», — указано на официальном сайте СУ СК РФ по ЯНАО. Там добавили, что мужчина сам позвонил в полицию и рассказал о преступлении. Однако во время следствия неоднократно менял показания, чтобы запутать силовиков. Ямалец обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. За убийство приятеля ему грозит до 15 лет лишения свободы. Ранее URA.RU писало о том, что в Гыданской тундре Тазовского района 19-летний местный житель руками, ногами и металлической канистрой до смерти забил собственного дядю. За это ему также грозит до 15 лет колонии.
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