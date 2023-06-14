14 июня 2023

Тюменцев приглашают на ночь БДСМ практик

© Служба новостей «URA.RU»
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Магазин оригинального женского белья. Тюмень, секс-шоп, маска, бдсм
В программе вечеринки заявлены связывание, порка и пытки Фото:

В Тюмени 17 июня пройдет ночь БДСМ практик. В программе вечеринки заявлены связывание, порка и пытки. Анонс мероприятия опубликован в telegram-канале организаторов.

«Тюмень, 17 июня. Ночь БДСМ практик: шибари, порка, ваксплей, сексуальные пытки. Два наших уважаемых мастера будут ждать вас», — сообщается в анонсе вечеринки. Мероприятие начнется в 21:00, а закончится в 5:00.

Отмечается, что для женщин вход будет бесплатным, мужчинам придется заплатить 700 рублей. С пары организаторы возьмут 1200 рублей. Также в анонсе указано, что приносить алкоголь на вечеринку запрещено.

Ранее URA.RU писало, что с 15 по 17 июля под Тюменью на одной из баз отдыха пройдет секс-вечеринка. В программе мероприятия дискотека, сексуальные практики и песни у костра.

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В Тюмени 17 июня пройдет ночь БДСМ практик. В программе вечеринки заявлены связывание, порка и пытки. Анонс мероприятия опубликован в telegram-канале организаторов. «Тюмень, 17 июня. Ночь БДСМ практик: шибари, порка, ваксплей, сексуальные пытки. Два наших уважаемых мастера будут ждать вас», — сообщается в анонсе вечеринки. Мероприятие начнется в 21:00, а закончится в 5:00. Отмечается, что для женщин вход будет бесплатным, мужчинам придется заплатить 700 рублей. С пары организаторы возьмут 1200 рублей. Также в анонсе указано, что приносить алкоголь на вечеринку запрещено. Ранее URA.RU писало, что с 15 по 17 июля под Тюменью на одной из баз отдыха пройдет секс-вечеринка. В программе мероприятия дискотека, сексуальные практики и песни у костра.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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