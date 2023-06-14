Тюменцев приглашают на ночь БДСМ практик

В Тюмени 17 июня пройдет ночь БДСМ практик. В программе вечеринки заявлены связывание, порка и пытки. Анонс мероприятия опубликован в telegram-канале организаторов.
«Тюмень, 17 июня. Ночь БДСМ практик: шибари, порка, ваксплей, сексуальные пытки. Два наших уважаемых мастера будут ждать вас», — сообщается в анонсе вечеринки. Мероприятие начнется в 21:00, а закончится в 5:00.
Отмечается, что для женщин вход будет бесплатным, мужчинам придется заплатить 700 рублей. С пары организаторы возьмут 1200 рублей. Также в анонсе указано, что приносить алкоголь на вечеринку запрещено.
Ранее URA.RU писало, что с 15 по 17 июля под Тюменью на одной из баз отдыха пройдет секс-вечеринка. В программе мероприятия дискотека, сексуальные практики и песни у костра.
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