Фанатам скандальной группы «Три дня дождя» сообщили о новой дате концерта в Екатеринбурге. Скрин

16 июня 2023 в 12:30 Размер текста - 17 +

Фанаты до сих пор не могут понять, приедет ли группа 24 августа в Екатеринбург или нет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге появилась группа в соцсети «ВКонтакте», где указано, что скандальная группа «Три дня дождя» выступит 24 августа. Однако представители коллектива заявляют, что о таких датах пока речи не идет, фанаты же находятся в недоумении. «Никакие даты концертов, если кто-то где-то рекламирует, и вы не видели этого в этой группе или группе ТДД, не являются правдой», — заявили представители группы в telegram-канале IZBA и приложили скриншот, где указано, что «Три дня дождя» выступят в Екатеринбурге 24 августа. Однако позже скрин из записи удалили. Также IZBA утверждает, что сообщит о всех актуальных датах чуть позже в каналах лейбла и солиста Глеба Викторова. «Пока мы не репостнули инфу сюда, любая информация неактуальна», — утверждают представители коллектива. При этом информация о 24 августа есть на сайте TeleClub, но пока купить билет невозможно. Фанаты же не могут разобраться, будет ли в итоге концерт в конце августа или нет. «Я не особо понимаю, к чему тогда эта дата, которая стоит в названии беседы», — написал один из поклонников группы. Кто-то пишет, что у всех накопилось много вопросов к продюсеру группы и было бы неплохо, если он зайдет в чат концерта и все прояснит. Корреспондент URA.RU направил запрос в TeleClub. На момент публикации новости ответа не поступало. Скандал с группой «Три дня дождя» произошел 4 июня, когда солист Глеб Викторов вышел на сцену пьяным, постоянно падал и не мог петь. Руководитель «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина и блогер Юрий Хованский заступились за артиста, но музыкальный проект все же временно закрыли. Представители лейбла IZBA, в который входит группа, заявили, что, как только Викторов придет в себя после курса лечения в клинике, он извинится. Фанаты поделились на два лагеря: одни считают, что музыканта нужно поддержать, другие отвернулись от артиста. Скриншот с сайта TeleClub Сообщение представители группы удалили спустя время Фото: telegram-канал IZBA Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Екатеринбурге появилась группа в соцсети «ВКонтакте», где указано, что скандальная группа «Три дня дождя» выступит 24 августа. Однако представители коллектива заявляют, что о таких датах пока речи не идет, фанаты же находятся в недоумении. «Никакие даты концертов, если кто-то где-то рекламирует, и вы не видели этого в этой группе или группе ТДД, не являются правдой», — заявили представители группы в telegram-канале IZBA и приложили скриншот, где указано, что «Три дня дождя» выступят в Екатеринбурге 24 августа. Однако позже скрин из записи удалили. Также IZBA утверждает, что сообщит о всех актуальных датах чуть позже в каналах лейбла и солиста Глеба Викторова. «Пока мы не репостнули инфу сюда, любая информация неактуальна», — утверждают представители коллектива. При этом информация о 24 августа есть на сайте TeleClub, но пока купить билет невозможно. Фанаты же не могут разобраться, будет ли в итоге концерт в конце августа или нет. «Я не особо понимаю, к чему тогда эта дата, которая стоит в названии беседы», — написал один из поклонников группы. Кто-то пишет, что у всех накопилось много вопросов к продюсеру группы и было бы неплохо, если он зайдет в чат концерта и все прояснит. Корреспондент URA.RU направил запрос в TeleClub. На момент публикации новости ответа не поступало. Скандал с группой «Три дня дождя» произошел 4 июня, когда солист Глеб Викторов вышел на сцену пьяным, постоянно падал и не мог петь. Руководитель «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина и блогер Юрий Хованский заступились за артиста, но музыкальный проект все же временно закрыли. Представители лейбла IZBA, в который входит группа, заявили, что, как только Викторов придет в себя после курса лечения в клинике, он извинится. Фанаты поделились на два лагеря: одни считают, что музыканта нужно поддержать, другие отвернулись от артиста.