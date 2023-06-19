19 июня 2023

Новый руководитель курганского департамента опасается подписывать документы. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заседание областной думы. Курган, заседание думы, Принятие закона, шариковая ручка
Сотрудники департамента жалуются, что ждут подписи некоторых документов неделями Фото:

Сотрудники Департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области неделями ждут подписи документов, которые отправляют руководителю ведомства Валерию Земляных. Об этом URA.RU рассказал источник, связанный с властями региона. В областном правительстве URA.RU ответили, что проблем с подписанием документов нет в департаменте, и их подписывают в установленные сроки.

«Документы лежат на подписи неделями. Земляных не спешит подписывать некоторые документы, связанные с пожарной безопасностью. Он учел опыт коллег, к которым появились вопросы после пожаров, поэтому старается максимально себя обезопасить», — сообщил источник.

URA.RU направило вопросы по теме в областной департамент информационной и внутренней политики, отвечающий за взаимодействие с остальными ведомствами. На момент написания новости, ответ не был получен.

Земляных с начала июня исполняет обязанности директора департамента. Это назначение было связано с увольнением бывшего руководителя Олега Поршакова. В это же время силовики провели обыски в департаменте. 27 апреля и 7 мая в масштабных пожарах в регионе погиб 21 человек и сгорели более 5000 домов и строений. Следственные органы возбудили уголовные дела.

Ранее в Кургане в отношении экс-главы управления ГО и ЧС Кургана Аркадика Галустова было возбуждено уголовное дело, связанное с пожарами 2022 года.

Обновлено в 19:11 по уральскому времени:

«По информации департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области, на сегодняшний день проблем с подписанием документов руководителями в ведомстве нет, все документы рассматриваются и подписываются в установленные сроки», — ответили URA.RU в департаменте.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Сотрудники Департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области неделями ждут подписи документов, которые отправляют руководителю ведомства Валерию Земляных. Об этом URA.RU рассказал источник, связанный с властями региона. В областном правительстве URA.RU ответили, что проблем с подписанием документов нет в департаменте, и их подписывают в установленные сроки. «Документы лежат на подписи неделями. Земляных не спешит подписывать некоторые документы, связанные с пожарной безопасностью. Он учел опыт коллег, к которым появились вопросы после пожаров, поэтому старается максимально себя обезопасить», — сообщил источник. URA.RU направило вопросы по теме в областной департамент информационной и внутренней политики, отвечающий за взаимодействие с остальными ведомствами. На момент написания новости, ответ не был получен. Земляных с начала июня исполняет обязанности директора департамента. Это назначение было связано с увольнением бывшего руководителя Олега Поршакова. В это же время силовики провели обыски в департаменте. 27 апреля и 7 мая в масштабных пожарах в регионе погиб 21 человек и сгорели более 5000 домов и строений. Следственные органы возбудили уголовные дела. Ранее в Кургане в отношении экс-главы управления ГО и ЧС Кургана Аркадика Галустова было возбуждено уголовное дело, связанное с пожарами 2022 года. Обновлено в 19:11 по уральскому времени: «По информации департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области, на сегодняшний день проблем с подписанием документов руководителями в ведомстве нет, все документы рассматриваются и подписываются в установленные сроки», — ответили URA.RU в департаменте.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...