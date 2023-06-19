Сотрудники департамента жалуются, что ждут подписи некоторых документов неделями Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сотрудники Департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области неделями ждут подписи документов, которые отправляют руководителю ведомства Валерию Земляных. Об этом URA.RU рассказал источник, связанный с властями региона. В областном правительстве URA.RU ответили, что проблем с подписанием документов нет в департаменте, и их подписывают в установленные сроки.

«Документы лежат на подписи неделями. Земляных не спешит подписывать некоторые документы, связанные с пожарной безопасностью. Он учел опыт коллег, к которым появились вопросы после пожаров, поэтому старается максимально себя обезопасить», — сообщил источник.

URA.RU направило вопросы по теме в областной департамент информационной и внутренней политики, отвечающий за взаимодействие с остальными ведомствами. На момент написания новости, ответ не был получен.

Земляных с начала июня исполняет обязанности директора департамента. Это назначение было связано с увольнением бывшего руководителя Олега Поршакова. В это же время силовики провели обыски в департаменте. 27 апреля и 7 мая в масштабных пожарах в регионе погиб 21 человек и сгорели более 5000 домов и строений. Следственные органы возбудили уголовные дела.

Ранее в Кургане в отношении экс-главы управления ГО и ЧС Кургана Аркадика Галустова было возбуждено уголовное дело, связанное с пожарами 2022 года.

Обновлено в 19:11 по уральскому времени:

«По информации департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области, на сегодняшний день проблем с подписанием документов руководителями в ведомстве нет, все документы рассматриваются и подписываются в установленные сроки», — ответили URA.RU в департаменте.