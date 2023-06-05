В структуре курганского правительства прошли обыски Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В курганском областном департаменте гражданской защиты прошли обыски силовиков. Об этом URA.RU рассказали источники, приближенные к силовым ведомствам.

«В курганском областном департаменте гражданской защиты, окружающей среды и природных ресурсов прошли обыски силовых структур», — сообщили источники. По сведениям источников, интерес силовиков может быть связано с расследованием уголовных дел по фактам гибели людей в пожарах.

Редакция URA.RU обратилась в управления силовых ведомств за подробностями. В пресс-службах ведомств не стали комментировать информацию.

В Курганской области в разрушительных пожарах 27 апреля и 7 мая погиб 21 человек, сгорели более 5000 домов и строений. Следственные органы возбудили уголовные дела.

Ранее URA.RU сообщало, что в департаменте сменился руководитель. Вместо Олега Поршакова врио директора департамента стал Валерий Земляных.