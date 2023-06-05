05 июня 2023

В курганском департаменте силовики провели обыски. Инсайд

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В структуре курганского правительства прошли обыски Фото:

В курганском областном департаменте гражданской защиты прошли обыски силовиков. Об этом URA.RU рассказали источники, приближенные к силовым ведомствам.

«В курганском областном департаменте гражданской защиты, окружающей среды и природных ресурсов прошли обыски силовых структур», — сообщили источники. По сведениям источников, интерес силовиков может быть связано с расследованием уголовных дел по фактам гибели людей в пожарах.

Редакция URA.RU обратилась в управления силовых ведомств за подробностями. В пресс-службах ведомств не стали комментировать информацию.

В Курганской области в разрушительных пожарах 27 апреля и 7 мая погиб 21 человек, сгорели более 5000 домов и строений. Следственные органы возбудили уголовные дела.

Ранее URA.RU сообщало, что в департаменте сменился руководитель. Вместо Олега Поршакова врио директора департамента стал Валерий Земляных.

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В курганском областном департаменте гражданской защиты прошли обыски силовиков. Об этом URA.RU рассказали источники, приближенные к силовым ведомствам. «В курганском областном департаменте гражданской защиты, окружающей среды и природных ресурсов прошли обыски силовых структур», — сообщили источники. По сведениям источников, интерес силовиков может быть связано с расследованием уголовных дел по фактам гибели людей в пожарах. Редакция URA.RU обратилась в управления силовых ведомств за подробностями. В пресс-службах ведомств не стали комментировать информацию. В Курганской области в разрушительных пожарах 27 апреля и 7 мая погиб 21 человек, сгорели более 5000 домов и строений. Следственные органы возбудили уголовные дела. Ранее URA.RU сообщало, что в департаменте сменился руководитель. Вместо Олега Поршакова врио директора департамента стал Валерий Земляных.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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