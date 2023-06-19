Менее чем за 48 часов количество осадков достигло более 100 мм
В Тюмени проливной дождь льет, не прекращаясь, на протяжении двух суток. По данным синоптиков, менее чем за 48 часов количество осадков достигло более 100 мм — это почти в два раза больше месячной нормы. URA.RU подготовило фоторепортаж о том, как непогода отразилась на состоянии тюменских улиц.
После аномальной жары в Тюмень резко пришел ливень. В социальных сетях люди устроили соревнование: в какой части города лужи глубже.
В лидеры народного голосования вырвались лужи в районе ЖК «Бриллиант» и около ЖК «Авиатор».
Фотокорреспондент также попробовал самостоятельно измерить глубину лужи в Восточном районе города.
Однако и в других районах города лужи не уступают по размерам. Вот так выглядят дороги на улице Прокопия Артамонова.
Жителям Тюмени пришлось перепрыгивать через препятствия, чтобы выйти сухими.
Помимо огромных луж, на пути у тюменцев встречались поваленные из-за непогоды ветки деревьев. Подобную картину жители могут наблюдать практически во всех городских дворах.
Погода никого не пожалела: ни автовладельцев, ни жителей, передвигающихся пешком.
«У нас уже море на Червишевском, а у вас как дела обстоят?», — написала одна из жительниц в социальных сетях.
В микрорайонах ямы на дорогах тоже превратились в большие лужи. Вот так обстоят дела в районе Лесобазы.
По данным синоптиков, в Тюмени 20 июня температура воздуха составила 7 градусов, а скорость ветра достигала до 15 м/с.
Подобная погода продлится в Тюмени до конца недели. Единственный день, когда дождь на время прекратится, — это пятница.
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