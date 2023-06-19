Тюмень затопило из-за непрекращающихся дождей. Фоторепортаж

20 июня 2023 в 19:22 Размер текста - 17 +

Менее чем за 48 часов количество осадков достигло более 100 мм Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени проливной дождь льет, не прекращаясь, на протяжении двух суток. По данным синоптиков, менее чем за 48 часов количество осадков достигло более 100 мм — это почти в два раза больше месячной нормы. URA.RU подготовило фоторепортаж о том, как непогода отразилась на состоянии тюменских улиц. После аномальной жары в Тюмень резко пришел ливень. В социальных сетях люди устроили соревнование: в какой части города лужи глубже. Фото: «ЧС Тюмень» в соцсети «ВКонтакте» В лидеры народного голосования вырвались лужи в районе ЖК «Бриллиант» и около ЖК «Авиатор». Фото: «Тюмень сегодня» в соцсети «ВКонтакте» Фотокорреспондент также попробовал самостоятельно измерить глубину лужи в Восточном районе города. Фото: Денис Моргунов © URA.RU Однако и в других районах города лужи не уступают по размерам. Вот так выглядят дороги на улице Прокопия Артамонова. Фото: Денис Моргунов © URA.RU Жителям Тюмени пришлось перепрыгивать через препятствия, чтобы выйти сухими. Фото: Денис Моргунов © URA.RU Помимо огромных луж, на пути у тюменцев встречались поваленные из-за непогоды ветки деревьев. Подобную картину жители могут наблюдать практически во всех городских дворах. Фото: «ЧС Тюмень» в соцсети «ВКонтакте» Погода никого не пожалела: ни автовладельцев, ни жителей, передвигающихся пешком. Фото: telegram-канал «Тюмень новости (авто и не только)» «У нас уже море на Червишевском, а у вас как дела обстоят?», — написала одна из жительниц в социальных сетях. Фото: «ЧС Тюмень» в соцсети «ВКонтакте» В микрорайонах ямы на дорогах тоже превратились в большие лужи. Вот так обстоят дела в районе Лесобазы. Фото: «ЧС Тюмень» в соцсети «ВКонтакте» По данным синоптиков, в Тюмени 20 июня температура воздуха составила 7 градусов, а скорость ветра достигала до 15 м/с. Фото: Денис Моргунов © URA.RU Подобная погода продлится в Тюмени до конца недели. Единственный день, когда дождь на время прекратится, — это пятница. Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюмени проливной дождь льет, не прекращаясь, на протяжении двух суток. По данным синоптиков, менее чем за 48 часов количество осадков достигло более 100 мм — это почти в два раза больше месячной нормы. URA.RU подготовило фоторепортаж о том, как непогода отразилась на состоянии тюменских улиц.