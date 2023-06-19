Тюменские бизнесмены договариваются о сотрудничестве с Таджикистаном

20 июня 2023 в 17:10 Размер текста - 17 +

Предварительные договоренности обсуждают в Душанбе в рамках бизнес-миссии в Таджикистан Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Тюменских специалистов могут привлечь к строительству и наладке водоочистных сооружений в Таджикистане. О предварительных переговорах, прошедших в рамках бизнес-миссии в Таджикистан, рассказала URA.RU директор центра внешнеэкономической деятельности торгово-промышленной палаты Тюменской области Екатерина Ульянцева. «Прошли первые переговоры формата b2b в рамках бизнес-миссии Тюменской области в Таджикистан. Есть диалог по водоочистным сооружениям, но пока это только намеки будущего сотрудничества», — пояснила Ульянцева в беседе с URA.RU. Известно, что в бизнес-миссии принимают участие несколько предпринимателей Тюменской области. Среди них — представители деревообрабатывающей промышленности, машиностроения, сервисной сферы. Они так же провели первые переговоры, но о договоренностях пока не сообщается. «Таджикистан — непростой рынок, тут с первого взгляда понятно, что хозяева консервативны, прямолинейны и внимательны к деталям», — добавили в торгово-промышленной палате области. Ранее URA.RU рассказало о результатах других бизнес-миссий, проведенных палатой. В частности, в Египте подписаны контракты о сотрудничестве в сфере нефтесервиса, а Индия готова вкладывать деньги в тюменские строительные технологии.

Тюменских специалистов могут привлечь к строительству и наладке водоочистных сооружений в Таджикистане. О предварительных переговорах, прошедших в рамках бизнес-миссии в Таджикистан, рассказала URA.RU директор центра внешнеэкономической деятельности торгово-промышленной палаты Тюменской области Екатерина Ульянцева. «Прошли первые переговоры формата b2b в рамках бизнес-миссии Тюменской области в Таджикистан. Есть диалог по водоочистным сооружениям, но пока это только намеки будущего сотрудничества», — пояснила Ульянцева в беседе с URA.RU. Известно, что в бизнес-миссии принимают участие несколько предпринимателей Тюменской области. Среди них — представители деревообрабатывающей промышленности, машиностроения, сервисной сферы. Они так же провели первые переговоры, но о договоренностях пока не сообщается. «Таджикистан — непростой рынок, тут с первого взгляда понятно, что хозяева консервативны, прямолинейны и внимательны к деталям», — добавили в торгово-промышленной палате области. Ранее URA.RU рассказало о результатах других бизнес-миссий, проведенных палатой. В частности, в Египте подписаны контракты о сотрудничестве в сфере нефтесервиса, а Индия готова вкладывать деньги в тюменские строительные технологии.