19 июня 2023

Тюменские бизнесмены договариваются о сотрудничестве с Таджикистаном

© Служба новостей «URA.RU»
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Район карьера "Шемур". Свердловская область, Североуральск, очистные сооружения, фильтровальная установка, фильтры, очистка воды, экология
Предварительные договоренности обсуждают в Душанбе в рамках бизнес-миссии в Таджикистан Фото:

Тюменских специалистов могут привлечь к строительству и наладке водоочистных сооружений в Таджикистане. О предварительных переговорах, прошедших в рамках бизнес-миссии в Таджикистан, рассказала URA.RU директор центра внешнеэкономической деятельности торгово-промышленной палаты Тюменской области Екатерина Ульянцева.

«Прошли первые переговоры формата b2b в рамках бизнес-миссии Тюменской области в Таджикистан. Есть диалог по водоочистным сооружениям, но пока это только намеки будущего сотрудничества», — пояснила Ульянцева в беседе с URA.RU.

Известно, что в бизнес-миссии принимают участие несколько предпринимателей Тюменской области. Среди них — представители деревообрабатывающей промышленности, машиностроения, сервисной сферы. Они так же провели первые переговоры, но о договоренностях пока не сообщается. «Таджикистан — непростой рынок, тут с первого взгляда понятно, что хозяева консервативны, прямолинейны и внимательны к деталям», — добавили в торгово-промышленной палате области.

Ранее URA.RU рассказало о результатах других бизнес-миссий, проведенных палатой. В частности, в Египте подписаны контракты о сотрудничестве в сфере нефтесервиса, а Индия готова вкладывать деньги в тюменские строительные технологии.

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Тюменских специалистов могут привлечь к строительству и наладке водоочистных сооружений в Таджикистане. О предварительных переговорах, прошедших в рамках бизнес-миссии в Таджикистан, рассказала URA.RU директор центра внешнеэкономической деятельности торгово-промышленной палаты Тюменской области Екатерина Ульянцева. «Прошли первые переговоры формата b2b в рамках бизнес-миссии Тюменской области в Таджикистан. Есть диалог по водоочистным сооружениям, но пока это только намеки будущего сотрудничества», — пояснила Ульянцева в беседе с URA.RU. Известно, что в бизнес-миссии принимают участие несколько предпринимателей Тюменской области. Среди них — представители деревообрабатывающей промышленности, машиностроения, сервисной сферы. Они так же провели первые переговоры, но о договоренностях пока не сообщается. «Таджикистан — непростой рынок, тут с первого взгляда понятно, что хозяева консервативны, прямолинейны и внимательны к деталям», — добавили в торгово-промышленной палате области. Ранее URA.RU рассказало о результатах других бизнес-миссий, проведенных палатой. В частности, в Египте подписаны контракты о сотрудничестве в сфере нефтесервиса, а Индия готова вкладывать деньги в тюменские строительные технологии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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