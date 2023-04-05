Индия готова вкладывать деньги в тюменские строительные технологии

Промышленный парк, расположенный в индийском Дели, готов предоставить льготы тюменскому бизнесу Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Тюменские предприниматели обсуждают с международным промышленным парком Дели возможность локализации тюменского бизнеса в Индии. Об этом рассказала URA.RU директор центра внешнеэкономической деятельности торгово-промышленной палаты Тюменской области Екатерина Ульянцева.

«Участники делегации познакомились с крупнейшими резидентами промышленного парка. При локализации производства на территории парка предоставляется жилье сотрудникам и оказывается помощь в обеспечении работников по необходимым направлениям. Безусловно, такое предложение представляет большой интерес для компаний, желающих локализоваться на территории промышленного парка», — пояснила Ульянцева.

Известно, что в российской бизнес-миссии в Индию участвуют три тюменских компании: «Сибжилстрой», «Тюмень Прибор» и научно-производственное предприятие «СГТ», которое занимается переработкой неметаллических отходов и химической промышленностью. Сегодня они проведут переговоры в формате b2b с возможными партнерами.

Ранее URA.RU рассказало о том, что в апреле 2023 года тюменский бизнес планирует выйти еще на одну международную площадку. Для закрепления на Востоке, предприниматели планируют присоединиться к бизнес-хабу в ОАЭ.