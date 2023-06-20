Полиция пресекла организацию наркобизнеса в Тюмени

Тюменской полиции удалось пресечь распространение наркотиков в областной столице, которое собирался организовать гражданин Азербайджана. За попытку сбыта запрещенных веществ мужчину приговорили к восьми годам колонии, о чем рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры
«В суде установлено, что в августе 2022 года подсудимый заказал в сети Интернет крупную партию наркотических средств для сбыта на территории г. Тюмень. После получения крупной партии наркотиков мужчина был задержан сотрудниками полиции», — рассказали в пресс-службе Прокуратуры Тюменской области. Там уточнили, что при задержании удалось изъять более 63 граммов запрещенных веществ.
Сейчас 38-летний гражданин Азербайджана был признан виновным в покушении на незаконный сбыт наркотических средств. Ленинский районный суд приговорил мужчину к 8 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
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