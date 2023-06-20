20 июня 2023

Полиция пресекла организацию наркобизнеса в Тюмени

© Служба новостей «URA.RU»
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Избрание меры пресечения Виталию Бережному, подозреваемому в убийстве Насти Муравьевой, в Ленинском районном суде. Тюмень, уаз, полиция, полицейский
Полицейские задержали мужчину во время получения партии наркотиков Фото:

Тюменской полиции удалось пресечь распространение наркотиков в областной столице, которое собирался организовать гражданин Азербайджана. За попытку сбыта запрещенных веществ мужчину приговорили к восьми годам колонии, о чем рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры

«В суде установлено, что в августе 2022 года подсудимый заказал в сети Интернет крупную партию наркотических средств для сбыта на территории г. Тюмень. После получения крупной партии наркотиков мужчина был задержан сотрудниками полиции», — рассказали в пресс-службе Прокуратуры Тюменской области. Там уточнили, что при задержании удалось изъять более 63 граммов запрещенных веществ.

Сейчас 38-летний гражданин Азербайджана был признан виновным в покушении на незаконный сбыт наркотических средств. Ленинский районный суд приговорил мужчину к 8 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

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Тюменской полиции удалось пресечь распространение наркотиков в областной столице, которое собирался организовать гражданин Азербайджана. За попытку сбыта запрещенных веществ мужчину приговорили к восьми годам колонии, о чем рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры «В суде установлено, что в августе 2022 года подсудимый заказал в сети Интернет крупную партию наркотических средств для сбыта на территории г. Тюмень. После получения крупной партии наркотиков мужчина был задержан сотрудниками полиции», — рассказали в пресс-службе Прокуратуры Тюменской области. Там уточнили, что при задержании удалось изъять более 63 граммов запрещенных веществ. Сейчас 38-летний гражданин Азербайджана был признан виновным в покушении на незаконный сбыт наркотических средств. Ленинский районный суд приговорил мужчину к 8 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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