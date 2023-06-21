Власти объяснили, зачем во время дождей в Тюменской области поливают деревья и уличные клумбы

В Тюменской области во время дождей поливают цветы и деревья, чтобы они не засохли

21 июня 2023 в 18:01 Размер текста - 17 +

В Тюменской области несколько дней подряд идут дожди Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Норма выпавших осадков не всегда соответствует норме полива, поэтому в Тобольске (Тюменская область) продолжают поливать деревья и клумбы даже во время затяжных дождей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе городской администрации. «Норма полива для крупномерных деревьев составляет 50 — 75 л/кв.м. на один приствольный круг. Полив деревьев должен осуществляться через каждые 3-5 дней в засушливый период. Норма выпавших осадков не всегда соответствует норме полива, поэтому производится полив», — пояснили там агентству. В тобольской мэрии добавили, что из-за густой кроны деревьев хвойных пород дождевые массы под них попадают слабо. Поэтому их также необходимо поливать в любую погоду. «Для наилучшей приживаемости полив крупномерных деревьев необходимо осуществлять по норме расхода воды. И не менее трех лет подряд», — отметили в администрации Тобольска. Ранее агентство писало о том, что в Тобольске продолжают поливать деревья и уличные клумбы с цветами, несмотря на затяжные дожди. По данным синоптиков, менее чем за 48 часов в Тюменской области выпало более 100 мм осадков.

Норма выпавших осадков не всегда соответствует норме полива, поэтому в Тобольске (Тюменская область) продолжают поливать деревья и клумбы даже во время затяжных дождей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе городской администрации. «Норма полива для крупномерных деревьев составляет 50 — 75 л/кв.м. на один приствольный круг. Полив деревьев должен осуществляться через каждые 3-5 дней в засушливый период. Норма выпавших осадков не всегда соответствует норме полива, поэтому производится полив», — пояснили там агентству. В тобольской мэрии добавили, что из-за густой кроны деревьев хвойных пород дождевые массы под них попадают слабо. Поэтому их также необходимо поливать в любую погоду. «Для наилучшей приживаемости полив крупномерных деревьев необходимо осуществлять по норме расхода воды. И не менее трех лет подряд», — отметили в администрации Тобольска. Ранее агентство писало о том, что в Тобольске продолжают поливать деревья и уличные клумбы с цветами, несмотря на затяжные дожди. По данным синоптиков, менее чем за 48 часов в Тюменской области выпало более 100 мм осадков.