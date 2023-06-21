Власти объяснили, зачем во время дождей в Тюменской области поливают деревья и уличные клумбы

Норма выпавших осадков не всегда соответствует норме полива, поэтому в Тобольске (Тюменская область) продолжают поливать деревья и клумбы даже во время затяжных дождей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе городской администрации.
«Норма полива для крупномерных деревьев составляет 50 — 75 л/кв.м. на один приствольный круг. Полив деревьев должен осуществляться через каждые 3-5 дней в засушливый период. Норма выпавших осадков не всегда соответствует норме полива, поэтому производится полив», — пояснили там агентству.
В тобольской мэрии добавили, что из-за густой кроны деревьев хвойных пород дождевые массы под них попадают слабо. Поэтому их также необходимо поливать в любую погоду. «Для наилучшей приживаемости полив крупномерных деревьев необходимо осуществлять по норме расхода воды. И не менее трех лет подряд», — отметили в администрации Тобольска.
Ранее агентство писало о том, что в Тобольске продолжают поливать деревья и уличные клумбы с цветами, несмотря на затяжные дожди. По данным синоптиков, менее чем за 48 часов в Тюменской области выпало более 100 мм осадков.
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