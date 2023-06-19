В Тюменскую область пришли затяжные дожди Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тобольске (Тюменская область) во время затяжных дождей продолжают поливать растения в уличных клумбах. Об этом сообщают пользователи паблика «Типичный Тобольск» соцсети «ВКонтакте».

«Без комментариев. Поливать в дождь, это, конечно, удивительно», — написал анонимный автор публикации.

В комментариях к записи мнения пользователей разделились. «Скорее всего, удобрения на растения проливают», — считает Лейла Мулюкова. «Ничего удивительного. Каждый дождь поливают», — отметила Екатерина Михайлова. «Жара стояла, никто ничего не поливал. Все клумбы были засохшие», — считает Нурия Саттарова. «В Москве поливочные машины ездят и поливают тротуары по графику, их не волнует погода. Идиотизм, конечно, но это так», — добавила Виталина Алексеева.

В администрацию Тобольска направлен запрос. Ответ на него ожидается.

Ранее агентство писало о том, что на территорию Тюменской области пришли затяжные дожди. Из-за непогоды в регионе начали отменять музыкальные концерты и другие развлекательные мероприятия, которые должны были пройти на открытом воздухе.