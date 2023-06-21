ФСБ устроит антитеррористические учения на тюменском вокзале

22 июня 2023 в 13:32 Размер текста - 17 +

Учения на тюменском вокзале пройдут с участием ФСБ, МВД, МЧС и Росгвардии Фото: Денис Моргунов © URA.RU На тюменском железнодорожном вокзале 23 июня пройдут антитеррористические учения при участии ФСБ, ФСО, МВД, Росгвардии и МЧС России. Об этом сообщили в информационном центре правительства Тюменской области. «Оперативный штаб в Тюменской области проведет антитеррористические учения с практическим развертыванием сил и средств на территории железнодорожного вокзала города Тюмени и его окружении. В учениях будут задействованы сотрудники управлений ФСБ России, ФСО России, МВД России, Росгвардии, МЧС России, работники экстренных служб, представители органов исполнительной власти Тюменской области», — сообщили в ведомстве. Там добавили, что главная цель учений — отработка практических навыков по пресечению террористического акта и ликвидации его возможных последствий. Также будет дана оценка уровню взаимодействия между правоохранительными структурами Тюменской области.

На тюменском железнодорожном вокзале 23 июня пройдут антитеррористические учения при участии ФСБ, ФСО, МВД, Росгвардии и МЧС России. Об этом сообщили в информационном центре правительства Тюменской области. «Оперативный штаб в Тюменской области проведет антитеррористические учения с практическим развертыванием сил и средств на территории железнодорожного вокзала города Тюмени и его окружении. В учениях будут задействованы сотрудники управлений ФСБ России, ФСО России, МВД России, Росгвардии, МЧС России, работники экстренных служб, представители органов исполнительной власти Тюменской области», — сообщили в ведомстве. Там добавили, что главная цель учений — отработка практических навыков по пресечению террористического акта и ликвидации его возможных последствий. Также будет дана оценка уровню взаимодействия между правоохранительными структурами Тюменской области.