21 июня 2023

ФСБ устроит антитеррористические учения на тюменском вокзале

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Учения на тюменском вокзале пройдут с участием ФСБ, МВД, МЧС и Росгвардии Фото:

На тюменском железнодорожном вокзале 23 июня пройдут антитеррористические учения при участии ФСБ, ФСО, МВД, Росгвардии и МЧС России. Об этом сообщили в информационном центре правительства Тюменской области.

«Оперативный штаб в Тюменской области проведет антитеррористические учения с практическим развертыванием сил и средств на территории железнодорожного вокзала города Тюмени и его окружении. В учениях будут задействованы сотрудники управлений ФСБ России, ФСО России, МВД России, Росгвардии, МЧС России, работники экстренных служб, представители органов исполнительной власти Тюменской области», — сообщили в ведомстве.

Там добавили, что главная цель учений — отработка практических навыков по пресечению террористического акта и ликвидации его возможных последствий. Также будет дана оценка уровню взаимодействия между правоохранительными структурами Тюменской области.

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На тюменском железнодорожном вокзале 23 июня пройдут антитеррористические учения при участии ФСБ, ФСО, МВД, Росгвардии и МЧС России. Об этом сообщили в информационном центре правительства Тюменской области. «Оперативный штаб в Тюменской области проведет антитеррористические учения с практическим развертыванием сил и средств на территории железнодорожного вокзала города Тюмени и его окружении. В учениях будут задействованы сотрудники управлений ФСБ России, ФСО России, МВД России, Росгвардии, МЧС России, работники экстренных служб, представители органов исполнительной власти Тюменской области», — сообщили в ведомстве. Там добавили, что главная цель учений — отработка практических навыков по пресечению террористического акта и ликвидации его возможных последствий. Также будет дана оценка уровню взаимодействия между правоохранительными структурами Тюменской области.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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