Синоптики рассказали, когда в Тюмень вернется жара

В Тюмень с 3 июля возвращается жара
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Жара. Виды города. Екатеринбург, лето, жара, одуванчики
Жара вернется в Тюмень в начале июля Фото:

Жаркая погода вернется в Тюмень с началом июля. Третьего числа столбики термометров поднимутся до 27 градусов тепла. Информация об этом размещена на сервисе Gismeteo.

«Понедельник, 3 июля. Температура воздуха днем +27 градусов. Солнечно», — сообщается на сайте агрегатора погоды.

В последующие дни температура воздуха не будет опускаться ниже 25 градусов. Ночью температура воздуха будет составлять не менее 12 градусов тепла. Все дни сохранится солнечная погода.

С 19 июня в Тюмени установилась холодная и дождливая погода. В результате проливных дождей и потопа пострадали улицы и жилые дома.

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Жаркая погода вернется в Тюмень с началом июля. Третьего числа столбики термометров поднимутся до 27 градусов тепла. Информация об этом размещена на сервисе Gismeteo. «Понедельник, 3 июля. Температура воздуха днем +27 градусов. Солнечно», — сообщается на сайте агрегатора погоды. В последующие дни температура воздуха не будет опускаться ниже 25 градусов. Ночью температура воздуха будет составлять не менее 12 градусов тепла. Все дни сохранится солнечная погода. С 19 июня в Тюмени установилась холодная и дождливая погода. В результате проливных дождей и потопа пострадали улицы и жилые дома.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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