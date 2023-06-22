Синоптики рассказали, когда в Тюмень вернется жара

Жара вернется в Тюмень в начале июля
Жаркая погода вернется в Тюмень с началом июля. Третьего числа столбики термометров поднимутся до 27 градусов тепла. Информация об этом размещена на сервисе Gismeteo.
«Понедельник, 3 июля. Температура воздуха днем +27 градусов. Солнечно», — сообщается на сайте агрегатора погоды.
В последующие дни температура воздуха не будет опускаться ниже 25 градусов. Ночью температура воздуха будет составлять не менее 12 градусов тепла. Все дни сохранится солнечная погода.
С 19 июня в Тюмени установилась холодная и дождливая погода. В результате проливных дождей и потопа пострадали улицы и жилые дома.
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