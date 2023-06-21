В Тюмени менее чем за двое суток выпало более 100 мм осадков Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Тюмени после затяжных ливней на улицах города происходит откачка дождевых вод. В социальных сетях жители выкладывают фотографии работ техники на улицах города. Ранее в Тюмени менее чем за двое суток выпало более 100 мм осадков.

«На территориях, где отсутствует ливневая канализация, подрядные организации откачивают воду. Техника работает уже двое суток. Сегодня ведущий инженер квартальной инспекции Службы заказчика по благоустройству ВАО обследовал район Ново-Патрушево. Факт неудовлетворительной работы ливневой канализации не подтвердился», — сообщается в официальной группе мэрии Тюмени «Тюмень — наш дом».

Также в группе сообщается, что откачка ливневых вод происходит во всех микрорайонах города. Последствия дождей устраняют на улице Малиновского, Западносибирской, 50 лет ВЛКСМ, Ватутина, Газовиков.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени проливной дождь не прекращаясь шел на протяжении двух суток. Из-за непогоды в Тюмени переносили различные мероприятия, в одном из домов обрушилось перекрытие, также пострадали жители многоэтажек.