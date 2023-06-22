Конкурс имени погибшего тюменского журналиста будет судить один из лучших военкоров России

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Конкурс будет проходить в 22 раз и состоится в день рождения погибшего журналиста Фото:

Фотоконкурс, посвященный погибшему в Чечне тюменскому журналисту Александру Ефремову, будет судить фотокорреспондент Павел Волков, лауреат Всероссийского конкурса военной фотожурналистики. Об этом URA.RU рассказал учредитель конкурса Сергей Русанов.

«Каждый раз мы стараемся приглашать заслуженного действующего фотожурналиста. В этом году председателем жюри у нас стал Павел Волков, фотокорреспондент издательского дома „Известия“. На днях он победил в конкурсе военных фотожурналистов», — рассказал Сергей Русанов.

Финал конкурса пройдет 29 июля в Тобольске, где родился Ефремов. Участниками станут 350 фотожурналистов из восьми стран. Заявки на участие принимаются до 30 июня.

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Фотоконкурс, посвященный погибшему в Чечне тюменскому журналисту Александру Ефремову, будет судить фотокорреспондент Павел Волков, лауреат Всероссийского конкурса военной фотожурналистики. Об этом URA.RU рассказал учредитель конкурса Сергей Русанов. «Каждый раз мы стараемся приглашать заслуженного действующего фотожурналиста. В этом году председателем жюри у нас стал Павел Волков, фотокорреспондент издательского дома „Известия“. На днях он победил в конкурсе военных фотожурналистов», — рассказал Сергей Русанов. Финал конкурса пройдет 29 июля в Тобольске, где родился Ефремов. Участниками станут 350 фотожурналистов из восьми стран. Заявки на участие принимаются до 30 июня.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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