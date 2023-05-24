Журналисты из восьми стран станут участниками конкурса имени погибшего тюменского корреспондента

25 мая 2023 в 13:31 Размер текста - 17 +

350 журналистов примут участие в фотоконкурсе Фото: Сергей Русанов © URA.RU Участниками фотоконкурса, посвященного погибшему в Чечне тюменскому журналисту Александру Ефремову, станут 350 человек из восьми стран. Об этом URA.RU сообщили организаторы проекта. «350 журналистов из России, Сербии, Казахстана, Ирана, Узбекистана, Киргизстана, Грузии и Республики Беларусь были приглашены к участию в конкурсе в шести творческих номинациях, заявки принимаются до 30 июня. Конкурс открыт к участию всех любителей документальной фотографии без возрастных или географических ограничений», — говорится в сообщении. Финал конкурса пройдет 29 июля в Тобольске, где родился Ефремов. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени улицу назовут именем погибшего фотожурналиста. Она расположится за окружной дорогой, недалеко от улицы Барнаульской.

Участниками фотоконкурса, посвященного погибшему в Чечне тюменскому журналисту Александру Ефремову, станут 350 человек из восьми стран. Об этом URA.RU сообщили организаторы проекта. «350 журналистов из России, Сербии, Казахстана, Ирана, Узбекистана, Киргизстана, Грузии и Республики Беларусь были приглашены к участию в конкурсе в шести творческих номинациях, заявки принимаются до 30 июня. Конкурс открыт к участию всех любителей документальной фотографии без возрастных или географических ограничений», — говорится в сообщении. Финал конкурса пройдет 29 июля в Тобольске, где родился Ефремов. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени улицу назовут именем погибшего фотожурналиста. Она расположится за окружной дорогой, недалеко от улицы Барнаульской.