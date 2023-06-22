В Тюменской области большегруз насмерть сбил рабочего

От полученных травм мужчина скончался на месте
В Тюменской области большегруз наехал на дорожного рабочего. От полученных травм мужчина скончался на месте. Об этом сообщает УГИБДД по Тюменской области.
«Сегодня на автодороге Ишим—Казанское—граница Казахстана в Ишимском районе Тюменской области грузовик БЦМ-52 в месте производства работ по реконструкции проезжей части дороги, двигаясь задним ходом, наехал на 32- летнего дорожного рабочего», — сообщают в ведомстве. Мужчина скончался на месте ДТП.
В настоящий момент обстоятельства происшествия выясняются. На месте аварии работают спецслужбы.
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