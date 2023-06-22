В Тюменской области большегруз насмерть сбил рабочего

22 июня 2023 в 19:18 Размер текста - 17 +

От полученных травм мужчина скончался на месте Фото: Анна Майорова © URA.RU В Тюменской области большегруз наехал на дорожного рабочего. От полученных травм мужчина скончался на месте. Об этом сообщает УГИБДД по Тюменской области. «Сегодня на автодороге Ишим—Казанское—граница Казахстана в Ишимском районе Тюменской области грузовик БЦМ-52 в месте производства работ по реконструкции проезжей части дороги, двигаясь задним ходом, наехал на 32- летнего дорожного рабочего», — сообщают в ведомстве. Мужчина скончался на месте ДТП. В настоящий момент обстоятельства происшествия выясняются. На месте аварии работают спецслужбы.

В Тюменской области большегруз наехал на дорожного рабочего. От полученных травм мужчина скончался на месте. Об этом сообщает УГИБДД по Тюменской области. «Сегодня на автодороге Ишим—Казанское—граница Казахстана в Ишимском районе Тюменской области грузовик БЦМ-52 в месте производства работ по реконструкции проезжей части дороги, двигаясь задним ходом, наехал на 32- летнего дорожного рабочего», — сообщают в ведомстве. Мужчина скончался на месте ДТП. В настоящий момент обстоятельства происшествия выясняются. На месте аварии работают спецслужбы.