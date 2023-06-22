Курганец кочергой отбивался от собутыльника с ножом

23 июня 2023 в 11:56 Размер текста - 17 +

Курганцу вынесли приговор за убийство по неосторожности Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Житель Курганской области кочергой защищался от собутыльника с ножом. Об этом сообщается в официальных документах на сайте Катайского районного суда. «Гражданин В., действуя в состоянии необходимой обороны, взял на месте происшествия металлическую кочергу, которой нанес один удар по правой руке К., тем самым выбив нож и обезоружив последнего, после чего нанес один удар рукой в область головы К., отчего тот упал на пол, в связи с чем противоправные действия К. были пресечены», — указано в судебном акте. Сообщается, что между курганцами произошел конфликт, из-за чего один из них взял в руки нож. Мужчина оставил своему собутыльнику раны на лице и грудной клетке. После того, как гражданин В. выбил из рук нож, нанес ему около четырех ударов кочергой, также ударил ногами не менее 12 раз и двух раз руками. Как указано в акте, после этого курганец вновь взял в руки кочергу и ударил три раза. Сообщается, что гражданин К. умер на месте происшествия. Катайский районный суд вынес приговор гражданину В. Ему назначили тюремный срок в семь лет за причинение тяжкого вреда, которое по неосторожности повлекло смерть. Сообщается, что приговор уже вступил в силу. Ранее URA.RU писало, что курганца приговорили к принудительным работам после попытки задушить мужчину пакетом. Сообщается, что мужчина на момент преступления был пьян. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Житель Курганской области кочергой защищался от собутыльника с ножом. Об этом сообщается в официальных документах на сайте Катайского районного суда. «Гражданин В., действуя в состоянии необходимой обороны, взял на месте происшествия металлическую кочергу, которой нанес один удар по правой руке К., тем самым выбив нож и обезоружив последнего, после чего нанес один удар рукой в область головы К., отчего тот упал на пол, в связи с чем противоправные действия К. были пресечены», — указано в судебном акте. Сообщается, что между курганцами произошел конфликт, из-за чего один из них взял в руки нож. Мужчина оставил своему собутыльнику раны на лице и грудной клетке. После того, как гражданин В. выбил из рук нож, нанес ему около четырех ударов кочергой, также ударил ногами не менее 12 раз и двух раз руками. Как указано в акте, после этого курганец вновь взял в руки кочергу и ударил три раза. Сообщается, что гражданин К. умер на месте происшествия. Катайский районный суд вынес приговор гражданину В. Ему назначили тюремный срок в семь лет за причинение тяжкого вреда, которое по неосторожности повлекло смерть. Сообщается, что приговор уже вступил в силу. Ранее URA.RU писало, что курганца приговорили к принудительным работам после попытки задушить мужчину пакетом. Сообщается, что мужчина на момент преступления был пьян.