Проведение всех соревнований финансируются за счет средств областного и городского бюджета Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Родитель пловца спортивной школы #1 (СШ1) утверждает, что руководство региональной общественной организации «Федерации плавания Тюменской области» и главная судейская коллегия собирают со спортсменов обязательные стартовые взносы за каждые соревнования под видом добровольных пожертвований.

«На „Федерацию плавания Тюменской области“ возлагается проведение всех соревнований по плаванию в нашем городе. За возможность принимать участие спортсмены платят благотворительный взнос от 300 до 1000 рублей. Его стоимость зависит от уровня соревнования и принадлежности спортсмена к тому или иному спортивному клубу. Если кто-то не захочет платить, то его могут не допустить к участию. Под видом сбора добровольных пожертвований с родителей собираются деньги, которые тратятся не понятно на что», — рассказывает родитель журналисту URA.RU.

По его словам, такие стартовые сборы появились после того, как в 2019 году сменилось руководство федерации плавания и управление перешло к вице-президенту Владиславу Костылеву. Но больших размахов сборы средств достигли, когда в июне 2022 года кресло Президента федерации занял бывший директор СШ1 Дмитрий Фабричников.

Корреспондент URA.RU связался с вице-президентом Владиславом Костылевым. Он уведомил, что никакие взносы они не собирают. И больше никакой информации дать он не смог.

Мы обратились к пресс-службе Департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области. Там нам сказали, что для проведения отдельных соревнований действительно может быть предусмотрено добровольное пожертвование на цели, связанные с организацией и проведения соревнования. Сумма пожертвования определяется организатором соревнований и не является обязательным.

Также подчеркнули, что в положениях, утверждаемых Департаментом по виду спорта «плавание» в 2023 году, стартовые взносы отсутствуют. Все соревнования, проводимые в Тюменской области и Тюмени, финансируются за счет средств областного и городского бюджета. Для этого соревнования должны быть включены в календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий города или области.