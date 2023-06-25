Лукашенко поговорил с Путиным после мятежа Пригожина

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Владимир Путин и Александр Лукашенко на заседании высшего Госсовета союзного государства России и Белоруссии. Москва, лукашенко александр
Александр Лукашенко (на фото) провел с Владимиром Путиным телефонные переговоры Фото:
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Мятеж Евгения Пригожина

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко 25 июня поговорил по телефону с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

«Президент Беларуси Александр Лукашенко 25 июня провел телефонные разговоры с Президентом России Владимиром Путиным и первым Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым», — рассказали в пресс-службе Лукашенко. Заявление приводит белорусское издание «Белта».

Вчера, 24 июня, Лукашенко в течение дня также неоднократно проводил переговоры с Путиным на фоне вооруженного мятежа бизнесмена Евгения Пригожина. В итоге белорусскому президенту удалось договориться с предпринимателем, и тот отвел свои войска от Москвы. Как рассказывал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Пригожин получил гарантии того, что он сможет уйти в Беларусь, а уголовное дело против него закроют. URA.RU собрало главные новости из переговоров Лукашенко с Пригожиным в одном материале.

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Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко 25 июня поговорил по телефону с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера. «Президент Беларуси Александр Лукашенко 25 июня провел телефонные разговоры с Президентом России Владимиром Путиным и первым Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым», — рассказали в пресс-службе Лукашенко. Заявление приводит белорусское издание «Белта». Вчера, 24 июня, Лукашенко в течение дня также неоднократно проводил переговоры с Путиным на фоне вооруженного мятежа бизнесмена Евгения Пригожина. В итоге белорусскому президенту удалось договориться с предпринимателем, и тот отвел свои войска от Москвы. Как рассказывал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Пригожин получил гарантии того, что он сможет уйти в Беларусь, а уголовное дело против него закроют. URA.RU собрало главные новости из переговоров Лукашенко с Пригожиным в одном материале.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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