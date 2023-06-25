Лукашенко поговорил с Путиным после мятежа Пригожина

25 июня 2023 в 20:12 Размер текста - 17 +

Александр Лукашенко (на фото) провел с Владимиром Путиным телефонные переговоры Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Мятеж Евгения Пригожина Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко 25 июня поговорил по телефону с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера. «Президент Беларуси Александр Лукашенко 25 июня провел телефонные разговоры с Президентом России Владимиром Путиным и первым Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым», — рассказали в пресс-службе Лукашенко. Заявление приводит белорусское издание «Белта». Вчера, 24 июня, Лукашенко в течение дня также неоднократно проводил переговоры с Путиным на фоне вооруженного мятежа бизнесмена Евгения Пригожина. В итоге белорусскому президенту удалось договориться с предпринимателем, и тот отвел свои войска от Москвы. Как рассказывал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Пригожин получил гарантии того, что он сможет уйти в Беларусь, а уголовное дело против него закроют. URA.RU собрало главные новости из переговоров Лукашенко с Пригожиным в одном материале.

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко 25 июня поговорил по телефону с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера. «Президент Беларуси Александр Лукашенко 25 июня провел телефонные разговоры с Президентом России Владимиром Путиным и первым Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым», — рассказали в пресс-службе Лукашенко. Заявление приводит белорусское издание «Белта». Вчера, 24 июня, Лукашенко в течение дня также неоднократно проводил переговоры с Путиным на фоне вооруженного мятежа бизнесмена Евгения Пригожина. В итоге белорусскому президенту удалось договориться с предпринимателем, и тот отвел свои войска от Москвы. Как рассказывал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Пригожин получил гарантии того, что он сможет уйти в Беларусь, а уголовное дело против него закроют. URA.RU собрало главные новости из переговоров Лукашенко с Пригожиным в одном материале.