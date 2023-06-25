25 июня 2023
24 июня 2023

Финалист шоу «Битва Шефов» будет готовить авторскую шаурму в Тюмени

© Служба новостей «URA.RU»
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Составление рейтинга шаурмы города с Сергеем Морозовым, шеф-поваром кафе «Калачи». Екатеринбург
В заведении придумали свои рецепты шаурмы Фото:

В Тюмени откроется новое кафе, где единственным блюдом станет шаурма. Готовить ее будут из «необычных» ингредиентов, а главным поваром заведения «Шаурму, пожалуйста» станет Роман Букалов — финалист одного из выпусков кулинарного шоу «Битва Шефов».

«Совместно с шеф-поваром Романом были разработаны рецепты блюд. Упор сделали на здоровое питание и необычные для шаурмы ингредиенты», — рассказали корреспонденту URA.RU на открытии заведения. В качестве примера там показали шаурму с хумусом и манго.

Шеф-повар нового заведения Букалов до этого работал в тюменском ресторане «СибирьСибирь», где был су-шефом. В прошлом году он прославился тем, что стал участником шоу «Битва Шефов», где попал в команду Рената Агзамова и дошел до финала соревнования.

Ранее URA.RU сообщало, что тюменские рестораторы начали переманивать шеф-поваров из Екатеринбурга. В качестве бонусов они предлагают оплату переезда и высокую заработную плату.

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В Тюмени откроется новое кафе, где единственным блюдом станет шаурма. Готовить ее будут из «необычных» ингредиентов, а главным поваром заведения «Шаурму, пожалуйста» станет Роман Букалов — финалист одного из выпусков кулинарного шоу «Битва Шефов». «Совместно с шеф-поваром Романом были разработаны рецепты блюд. Упор сделали на здоровое питание и необычные для шаурмы ингредиенты», — рассказали корреспонденту URA.RU на открытии заведения. В качестве примера там показали шаурму с хумусом и манго. Шеф-повар нового заведения Букалов до этого работал в тюменском ресторане «СибирьСибирь», где был су-шефом. В прошлом году он прославился тем, что стал участником шоу «Битва Шефов», где попал в команду Рената Агзамова и дошел до финала соревнования. Ранее URA.RU сообщало, что тюменские рестораторы начали переманивать шеф-поваров из Екатеринбурга. В качестве бонусов они предлагают оплату переезда и высокую заработную плату.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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