Финалист шоу «Битва Шефов» будет готовить авторскую шаурму в Тюмени

26 июня 2023 в 11:58 Размер текста - 17 +

В заведении придумали свои рецепты шаурмы Фото: Александр Мамаев © URA.RU В Тюмени откроется новое кафе, где единственным блюдом станет шаурма. Готовить ее будут из «необычных» ингредиентов, а главным поваром заведения «Шаурму, пожалуйста» станет Роман Букалов — финалист одного из выпусков кулинарного шоу «Битва Шефов». «Совместно с шеф-поваром Романом были разработаны рецепты блюд. Упор сделали на здоровое питание и необычные для шаурмы ингредиенты», — рассказали корреспонденту URA.RU на открытии заведения. В качестве примера там показали шаурму с хумусом и манго. Шеф-повар нового заведения Букалов до этого работал в тюменском ресторане «СибирьСибирь», где был су-шефом. В прошлом году он прославился тем, что стал участником шоу «Битва Шефов», где попал в команду Рената Агзамова и дошел до финала соревнования. Ранее URA.RU сообщало, что тюменские рестораторы начали переманивать шеф-поваров из Екатеринбурга. В качестве бонусов они предлагают оплату переезда и высокую заработную плату.

В Тюмени откроется новое кафе, где единственным блюдом станет шаурма. Готовить ее будут из «необычных» ингредиентов, а главным поваром заведения «Шаурму, пожалуйста» станет Роман Букалов — финалист одного из выпусков кулинарного шоу «Битва Шефов». «Совместно с шеф-поваром Романом были разработаны рецепты блюд. Упор сделали на здоровое питание и необычные для шаурмы ингредиенты», — рассказали корреспонденту URA.RU на открытии заведения. В качестве примера там показали шаурму с хумусом и манго. Шеф-повар нового заведения Букалов до этого работал в тюменском ресторане «СибирьСибирь», где был су-шефом. В прошлом году он прославился тем, что стал участником шоу «Битва Шефов», где попал в команду Рената Агзамова и дошел до финала соревнования. Ранее URA.RU сообщало, что тюменские рестораторы начали переманивать шеф-поваров из Екатеринбурга. В качестве бонусов они предлагают оплату переезда и высокую заработную плату.