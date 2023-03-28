Тюменские рестораторы переманивают специалистов из Екатеринбурга

Тюменские рестораторы ищут шеф-повара с зарплатой в 130 тысяч рублей

28 марта 2023 в 12:28 Размер текста - 17 +

По мнению работодателей, кандидат должен быть не только профессионалом, но и отличным переговорщиком Фото: Александр Мамаев © URA.RU Тюменские рестораторы обратили внимание на екатеринбургских поваров и решили переманить их на работу в свой регион. В качестве одного из приятных бонусов — зарплата в 160 тысяч рублей и работа в новом проекте. Информация об этом появилась на екатеринбургской вкладке сервиса по поиску работу hh.ru. «Амбициозная и харизматичная команда ищет шеф-повара в новый проект в самом сердце города Тюмени. Ищем человека, который сможет организовать работу кухни с нуля, проработать меню в соответствии с тенденциями рынка», — пишут работодатели. По их словам, им важно, чтобы кандидат мог находить общий язык с подчиненными и руководителем, умел формировать меню и технологические карты, а также работал шеф-поваром последние три-шесть лет. Взамен рестораторы обещают компенсировать расходы при переезде и трудоустроить согласно ТК РФ. Ранее известный китайский коллекционер Хань Цзяньминь искал повара в Екатеринбурге, чтобы устроить его на работу в картинную галерею. Кандидат должен будет готовить русскую кухню для бизнесмена и его ближайшего окружения.

Тюменские рестораторы обратили внимание на екатеринбургских поваров и решили переманить их на работу в свой регион. В качестве одного из приятных бонусов — зарплата в 160 тысяч рублей и работа в новом проекте. Информация об этом появилась на екатеринбургской вкладке сервиса по поиску работу hh.ru. «Амбициозная и харизматичная команда ищет шеф-повара в новый проект в самом сердце города Тюмени. Ищем человека, который сможет организовать работу кухни с нуля, проработать меню в соответствии с тенденциями рынка», — пишут работодатели. По их словам, им важно, чтобы кандидат мог находить общий язык с подчиненными и руководителем, умел формировать меню и технологические карты, а также работал шеф-поваром последние три-шесть лет. Взамен рестораторы обещают компенсировать расходы при переезде и трудоустроить согласно ТК РФ. Ранее известный китайский коллекционер Хань Цзяньминь искал повара в Екатеринбурге, чтобы устроить его на работу в картинную галерею. Кандидат должен будет готовить русскую кухню для бизнесмена и его ближайшего окружения.