Тюменские рестораторы переманивают специалистов из Екатеринбурга

Тюменские рестораторы обратили внимание на екатеринбургских поваров и решили переманить их на работу в свой регион. В качестве одного из приятных бонусов — зарплата в 160 тысяч рублей и работа в новом проекте. Информация об этом появилась на екатеринбургской вкладке сервиса по поиску работу hh.ru.
«Амбициозная и харизматичная команда ищет шеф-повара в новый проект в самом сердце города Тюмени. Ищем человека, который сможет организовать работу кухни с нуля, проработать меню в соответствии с тенденциями рынка», — пишут работодатели.
По их словам, им важно, чтобы кандидат мог находить общий язык с подчиненными и руководителем, умел формировать меню и технологические карты, а также работал шеф-поваром последние три-шесть лет. Взамен рестораторы обещают компенсировать расходы при переезде и трудоустроить согласно ТК РФ.
Ранее известный китайский коллекционер Хань Цзяньминь искал повара в Екатеринбурге, чтобы устроить его на работу в картинную галерею. Кандидат должен будет готовить русскую кухню для бизнесмена и его ближайшего окружения.
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