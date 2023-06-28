Затяжные дожди привели к массовой гибели урожая в Тюменской области

27 июня 2023 в 12:48 Размер текста - 17 +

Жители Ишима пожаловались на гибель урожая Фото: Сергей Русанов © URA.RU На фоне затяжных дождей у садоводов Ишима (Тюменская область) начали гибнуть огурцы и морковь. Об этом сообщают пользователи паблика «Ишим пере Подслушано». «Воздух насыщен вредными веществами. Как в городе, так в окрестностях. Но люди, мучаясь, выживают. А вот растениям пришлось несладко. Отдельные виды после обильных осадков погибают», — сообщил анонимный автор публикации. В комментариях к записи большинство пользователей разделили его мнение. «Морковь в этом году два раза сеяла, так толком и не взошла», — заявила Ольга Бибикова. «Погибли и огурцы, и кабачки. И в Ишиме, и в районах», — отметила Ли Кривошеева. «Да, тоже погибли огурцы. Теплица была закрыта, все хорошо. А на улице все огурцы погибли. Очень жалко», — сообщила Галина Хмельницкая. «Я думала, у меня только это произошло. А, оказывается, у всех. Это что вообще такое. Может, замерзли?», — поинтересовалась Светлана Гетманова. Ранее агентство писало о том, что в Тобольске на фоне продолжительных дождей затопило несколько многоквартирных домов. По данным синоптиков, менее чем за 48 часов в регионе выпало более 100 мм осадков.

На фоне затяжных дождей у садоводов Ишима (Тюменская область) начали гибнуть огурцы и морковь. Об этом сообщают пользователи паблика «Ишим пере Подслушано». «Воздух насыщен вредными веществами. Как в городе, так в окрестностях. Но люди, мучаясь, выживают. А вот растениям пришлось несладко. Отдельные виды после обильных осадков погибают», — сообщил анонимный автор публикации. В комментариях к записи большинство пользователей разделили его мнение. «Морковь в этом году два раза сеяла, так толком и не взошла», — заявила Ольга Бибикова. «Погибли и огурцы, и кабачки. И в Ишиме, и в районах», — отметила Ли Кривошеева. «Да, тоже погибли огурцы. Теплица была закрыта, все хорошо. А на улице все огурцы погибли. Очень жалко», — сообщила Галина Хмельницкая. «Я думала, у меня только это произошло. А, оказывается, у всех. Это что вообще такое. Может, замерзли?», — поинтересовалась Светлана Гетманова. Ранее агентство писало о том, что в Тобольске на фоне продолжительных дождей затопило несколько многоквартирных домов. По данным синоптиков, менее чем за 48 часов в регионе выпало более 100 мм осадков.