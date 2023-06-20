В Тюменской области из-за дождей топит многоквартирные дома. Фото

21 июня 2023 в 13:32 Размер текста - 17 +

В Тюменской области несколько дней подряд идут дожди Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тобольске (Тюменской область) на фоне продолжительных дождей затопило несколько квартир в четвертом и десятом микрорайонах. Об этом местные жители рассказали в паблике «Типичный Тобольск» в соцсети «ВКонтакте». При этом, по их словам, управляющая компания «Импульс», на балансе которой числятся многоэтажки, на жалобы жильцов пострадавших квартир не реагирует. «В четвертом микрорайоне, дом 31а, протекает крыша. Когда приехал домой, увидел, что потолок провисает от воды. Позвонил в управляющую компанию „Импульс“. Сказали, что много заявок. Даже завтра и послезавтра, скорее всего, не смогут приехать. Я должен на работу не ходить? Следить, чтобы не замкнуло ничего и воду сливать?», — поинтересовался анонимный автор публикации. В комментариях к записи пользователи рассказали о том, что квартиры затопило и в других микрорайонах Тобольска. В которых за обслуживание домов также отвечает УК «Импульс». «10-1, тоже капает с потолка в комнате и в прихожей. Вчера звонили в диспетчерскую „Импульс“, а сегодня написали заявление, чтобы составили акт осмотра. Ответ один: много заявок, ждите», — написала Ольга Дубровина. «Мы с вами в одной лодке. 10-1, тоже вчера звонили. Хотя якобы капремонт сделали недавно», — добавила Оксана Потапова. В адрес управляющей компании «Импульс» направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. Ранее URA.RU писало о том, что в Тюменской области установилась холодная погода. На этом фоне в регионе резко вырос спрос на электрообогреватели. В Тобольске из-за дождей затопило несколько квартир Паблик «Типичный Тобольск», соцсеть «ВКонтакте» Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Тобольске (Тюменской область) на фоне продолжительных дождей затопило несколько квартир в четвертом и десятом микрорайонах. Об этом местные жители рассказали в паблике «Типичный Тобольск» в соцсети «ВКонтакте». При этом, по их словам, управляющая компания «Импульс», на балансе которой числятся многоэтажки, на жалобы жильцов пострадавших квартир не реагирует. «В четвертом микрорайоне, дом 31а, протекает крыша. Когда приехал домой, увидел, что потолок провисает от воды. Позвонил в управляющую компанию „Импульс“. Сказали, что много заявок. Даже завтра и послезавтра, скорее всего, не смогут приехать. Я должен на работу не ходить? Следить, чтобы не замкнуло ничего и воду сливать?», — поинтересовался анонимный автор публикации. В комментариях к записи пользователи рассказали о том, что квартиры затопило и в других микрорайонах Тобольска. В которых за обслуживание домов также отвечает УК «Импульс». «10-1, тоже капает с потолка в комнате и в прихожей. Вчера звонили в диспетчерскую „Импульс“, а сегодня написали заявление, чтобы составили акт осмотра. Ответ один: много заявок, ждите», — написала Ольга Дубровина. «Мы с вами в одной лодке. 10-1, тоже вчера звонили. Хотя якобы капремонт сделали недавно», — добавила Оксана Потапова. В адрес управляющей компании «Импульс» направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. Ранее URA.RU писало о том, что в Тюменской области установилась холодная погода. На этом фоне в регионе резко вырос спрос на электрообогреватели.