Мавзолей Ленина закрывается

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Причины закрытия мавзолея не уточняются
Причины закрытия мавзолея не уточняются Фото:

Мавзолей Ленина на Красной площади закроется 19 июля. Об этом сообщили в Федеральной службе охраны РФ. 

Мавзолей Ленина и некрополь буду закрыты для посетителей с 19 июля. Причины в ФСО не уточнили. Их данные передает ТАСС.

Ранее, в апреле 2025 года, ФСО уже сообщала о закрытии мавзолея почти на месяц. Тогда в качестве причин называли подготовку и проведение мероприятий.

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Мавзолей Ленина на Красной площади закроется 19 июля. Об этом сообщили в Федеральной службе охраны РФ.  Мавзолей Ленина и некрополь буду закрыты для посетителей с 19 июля. Причины в ФСО не уточнили. Их данные передает ТАСС. Ранее, в апреле 2025 года, ФСО уже сообщала о закрытии мавзолея почти на месяц. Тогда в качестве причин называли подготовку и проведение мероприятий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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