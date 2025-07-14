Мавзолей Ленина закрывается

Причины закрытия мавзолея не уточняются
Мавзолей Ленина на Красной площади закроется 19 июля. Об этом сообщили в Федеральной службе охраны РФ.
Мавзолей Ленина и некрополь буду закрыты для посетителей с 19 июля. Причины в ФСО не уточнили. Их данные передает ТАСС.
Ранее, в апреле 2025 года, ФСО уже сообщала о закрытии мавзолея почти на месяц. Тогда в качестве причин называли подготовку и проведение мероприятий.
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