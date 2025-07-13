13 июля 2025

В Тюмени на реке Тура появился остров. Видео

В Тюмени уровень воды в Туре опустился ниже 40 сантиметров
© Служба новостей «URA.RU»
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Уровень воды опустился до 37 сантиметров
Уровень воды опустился до 37 сантиметров Фото:

В Тюмени на Туре появились зеленые острова из-за сильного падения уровня воды — с начала июля река «потеряла» около метра. По данным сервиса паводок72.рф, на 14 июля Тура достигла отметки 37 сантиметров.

«Название гидропоста Тура — Тюмень. Уровень воды над нулем поста — 37 сантиметров. Изменение уровня воды за сутки -1 сантиметр», — указано на сайте.

До критической отметки (-90 см) осталось 127 см. 2 июля уровень воды достигал 132 см. Исторический минимум (-95) был достигнут в октябре 2023 года. 

За сутки река потеряла еще один сантиметр.
За сутки река потеряла еще один сантиметр.
Фото:

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В Тюмени на Туре появились зеленые острова из-за сильного падения уровня воды — с начала июля река «потеряла» около метра. По данным сервиса паводок72.рф, на 14 июля Тура достигла отметки 37 сантиметров. «Название гидропоста Тура — Тюмень. Уровень воды над нулем поста — 37 сантиметров. Изменение уровня воды за сутки -1 сантиметр», — указано на сайте. До критической отметки (-90 см) осталось 127 см. 2 июля уровень воды достигал 132 см. Исторический минимум (-95) был достигнут в октябре 2023 года. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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