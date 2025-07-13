Уровень воды опустился до 37 сантиметров
В Тюмени на Туре появились зеленые острова из-за сильного падения уровня воды — с начала июля река «потеряла» около метра. По данным сервиса паводок72.рф, на 14 июля Тура достигла отметки 37 сантиметров.
«Название гидропоста Тура — Тюмень. Уровень воды над нулем поста — 37 сантиметров. Изменение уровня воды за сутки -1 сантиметр», — указано на сайте.
До критической отметки (-90 см) осталось 127 см. 2 июля уровень воды достигал 132 см. Исторический минимум (-95) был достигнут в октябре 2023 года.
За сутки река потеряла еще один сантиметр.
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