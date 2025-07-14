В Госдуме отреагировали на перекрытие мигрантами дороги военной технике

Колесник: перекрытие дороги военному авто мигрантами - уголовное преступление
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За перекрытие дороги военному транспорту мигрантам может грозить до 10 лет лишения свободы, заявил депутат Колесник
За перекрытие дороги военному транспорту мигрантам может грозить до 10 лет лишения свободы, заявил депутат Колесник Фото:

Перекрытие мигрантами дороги военному транспорту с грузом для солдат в Московской области — уголовное преступление. Так считает член комитета Госдумы Андрей Колесник.

«Если эта информация подтвердится, будет уголовное дело. Это уголовное преступление», — указано в материале. Его слова приводит «Лента.ру».

По словам Колесника, мигрантам может грозить до 10 лет лишения свободы, в случае, если сообщение подтвердится. Также он предположил, что мигранты могли совершить действия по наводке враждебной страны.

Ранее поступила информация, что мигранты перекрыли дорогу военному транспорту в Московской области. Сообщается, что транспорт перевозил оборудование для солдат.

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Перекрытие мигрантами дороги военному транспорту с грузом для солдат в Московской области — уголовное преступление. Так считает член комитета Госдумы Андрей Колесник. «Если эта информация подтвердится, будет уголовное дело. Это уголовное преступление», — указано в материале. Его слова приводит «Лента.ру». По словам Колесника, мигрантам может грозить до 10 лет лишения свободы, в случае, если сообщение подтвердится. Также он предположил, что мигранты могли совершить действия по наводке враждебной страны. Ранее поступила информация, что мигранты перекрыли дорогу военному транспорту в Московской области. Сообщается, что транспорт перевозил оборудование для солдат.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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