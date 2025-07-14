В Госдуме отреагировали на перекрытие мигрантами дороги военной технике

Перекрытие мигрантами дороги военному транспорту с грузом для солдат в Московской области — уголовное преступление. Так считает член комитета Госдумы Андрей Колесник.
«Если эта информация подтвердится, будет уголовное дело. Это уголовное преступление», — указано в материале. Его слова приводит «Лента.ру».
По словам Колесника, мигрантам может грозить до 10 лет лишения свободы, в случае, если сообщение подтвердится. Также он предположил, что мигранты могли совершить действия по наводке враждебной страны.
Ранее поступила информация, что мигранты перекрыли дорогу военному транспорту в Московской области. Сообщается, что транспорт перевозил оборудование для солдат.
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