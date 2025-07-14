Глава Минобороны выступил с обращением к российским военным

Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военнослужащих, проявивших героизм при освобождении населенного пункта Малиновка в Запорожской области. Соответствующая телеграмма направлена командованию и личному составу 38-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады, а также 1466-го гвардейского мотострелкового полка. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Каждый из вас внес свой вклад, проявив героизм и самоотверженность, доказав, что наши Вооруженные Силы способны на решительные и эффективные действия. В тяжелых условиях вы проявили настоящую стойкость, воинское мастерство и несгибаемую волю к победе», — отметил Белоусов значимость подвига военных. Текст поздравления опубликован в telegram-канале Минобороны.
В ведомстве уточнили, что военнослужащие 1466-го гвардейского мотострелкового полка выполняют задачи в составе группировки войск «Восток». По словам министра, бойцы успешно отражают атаки ВСУ, занимают более выгодные позиции и прорывают оборону на времевском направлении. Особо отмечены мужество, профессиональная подготовка и мастерство личного состава.
Белоусов поблагодарил военным за успешное выполнение боевых задач. Он подчеркнул, что подразделения уверенно продвигаются вперед и «шаг за шагом приближают день полного освобождения Запорожской области». Глава Минобороны выразил уверенность, что военнослужащие и впредь будут с честью выполнять свой долг, обеспечивая безопасность России.
Ранее Министерство обороны России сообщило об освобождении российскими войсками населенных пунктов Малиновка, расположенного в Запорожской области, и Маяк в ДНР. Подразделения группировки «Восток» в ходе активных наступательных действий взяли под контроль Малиновку. Кроме того, благодаря действиям сил группировки «Центр» под контроль российских военных перешел поселок Маяк.
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