В Москве проведут концерт, чтобы собрать деньги для погорельцев из курганского села Юлдус

28 июня 2023 в 11:48 Размер текста - 17 +

Погорельцам из села Юлдус соберут деньги на концерте в Москве Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Татарские артисты проведут благотворительный концерт в Москве, чтобы собрать деньги для погорельцев из села Юлдус (Курганская область). Об этом сообщается в соцсетях. «Благотворительный концерт в пользу пострадавших от пожаров жителей деревни Юлдус. Сейчас людям нужна поддержка. Все собранные от мероприятия средства будут направлены на восстановление села Юлдус. Получено благословение имама Ахмадуллы хазрата Хабибуллина», — говорится в группе «Портал татар Санкт-Петербурга и Ленобласти». Концерт состоится 3 июля в Москве. Мероприятие пройдет в Восточном культурном центре Института Востоковедения РАН. Участники концерта станут солист Большого театра Марат Гали, актеры Камиль Ларин и Рамиль Сабитов, а также музыкант Радик Газизов из Татарстана. Ранее URA.RU писало, что музыканты из Тюмени и Екатеринбурга помогут собрать деньги погорельцам из Кургана. Благотворительный концерт был проведен 4 июня, сообщал автор проекта «Квартирник45» Роман Можельский.

Татарские артисты проведут благотворительный концерт в Москве, чтобы собрать деньги для погорельцев из села Юлдус (Курганская область). Об этом сообщается в соцсетях. «Благотворительный концерт в пользу пострадавших от пожаров жителей деревни Юлдус. Сейчас людям нужна поддержка. Все собранные от мероприятия средства будут направлены на восстановление села Юлдус. Получено благословение имама Ахмадуллы хазрата Хабибуллина», — говорится в группе «Портал татар Санкт-Петербурга и Ленобласти». Концерт состоится 3 июля в Москве. Мероприятие пройдет в Восточном культурном центре Института Востоковедения РАН. Участники концерта станут солист Большого театра Марат Гали, актеры Камиль Ларин и Рамиль Сабитов, а также музыкант Радик Газизов из Татарстана. Ранее URA.RU писало, что музыканты из Тюмени и Екатеринбурга помогут собрать деньги погорельцам из Кургана. Благотворительный концерт был проведен 4 июня, сообщал автор проекта «Квартирник45» Роман Можельский.