В Москве проведут концерт, чтобы собрать деньги для погорельцев из курганского села Юлдус

Татарские артисты проведут благотворительный концерт в Москве, чтобы собрать деньги для погорельцев из села Юлдус (Курганская область). Об этом сообщается в соцсетях.
«Благотворительный концерт в пользу пострадавших от пожаров жителей деревни Юлдус. Сейчас людям нужна поддержка. Все собранные от мероприятия средства будут направлены на восстановление села Юлдус. Получено благословение имама Ахмадуллы хазрата Хабибуллина», — говорится в группе «Портал татар Санкт-Петербурга и Ленобласти».
Концерт состоится 3 июля в Москве. Мероприятие пройдет в Восточном культурном центре Института Востоковедения РАН. Участники концерта станут солист Большого театра Марат Гали, актеры Камиль Ларин и Рамиль Сабитов, а также музыкант Радик Газизов из Татарстана.
Ранее URA.RU писало, что музыканты из Тюмени и Екатеринбурга помогут собрать деньги погорельцам из Кургана. Благотворительный концерт был проведен 4 июня, сообщал автор проекта «Квартирник45» Роман Можельский.
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