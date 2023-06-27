27 июня 2023

В Москве проведут концерт, чтобы собрать деньги для погорельцев из курганского села Юлдус

© Служба новостей «URA.RU»
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Рок-группа «Воланд». Курган , рок концерт, музыкальная группа, рок, рок группа
Погорельцам из села Юлдус соберут деньги на концерте в Москве Фото:

Татарские артисты проведут благотворительный концерт в Москве, чтобы собрать деньги для погорельцев из села Юлдус (Курганская область). Об этом сообщается в соцсетях.

«Благотворительный концерт в пользу пострадавших от пожаров жителей деревни Юлдус. Сейчас людям нужна поддержка. Все собранные от мероприятия средства будут направлены на восстановление села Юлдус. Получено благословение имама Ахмадуллы хазрата Хабибуллина», — говорится в группе «Портал татар Санкт-Петербурга и Ленобласти».

Концерт состоится 3 июля в Москве. Мероприятие пройдет в Восточном культурном центре Института Востоковедения РАН. Участники концерта станут солист Большого театра Марат Гали, актеры Камиль Ларин и Рамиль Сабитов, а также музыкант Радик Газизов из Татарстана.

Ранее URA.RU писало, что музыканты из Тюмени и Екатеринбурга помогут собрать деньги погорельцам из Кургана. Благотворительный концерт был проведен 4 июня, сообщал автор проекта «Квартирник45» Роман Можельский.

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Татарские артисты проведут благотворительный концерт в Москве, чтобы собрать деньги для погорельцев из села Юлдус (Курганская область). Об этом сообщается в соцсетях. «Благотворительный концерт в пользу пострадавших от пожаров жителей деревни Юлдус. Сейчас людям нужна поддержка. Все собранные от мероприятия средства будут направлены на восстановление села Юлдус. Получено благословение имама Ахмадуллы хазрата Хабибуллина», — говорится в группе «Портал татар Санкт-Петербурга и Ленобласти». Концерт состоится 3 июля в Москве. Мероприятие пройдет в Восточном культурном центре Института Востоковедения РАН. Участники концерта станут солист Большого театра Марат Гали, актеры Камиль Ларин и Рамиль Сабитов, а также музыкант Радик Газизов из Татарстана. Ранее URA.RU писало, что музыканты из Тюмени и Екатеринбурга помогут собрать деньги погорельцам из Кургана. Благотворительный концерт был проведен 4 июня, сообщал автор проекта «Квартирник45» Роман Можельский.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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