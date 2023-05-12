Тюменские и свердловские музыканты помогут собрать деньги погорельцам из Кургана

12 мая 2023 в 20:28 Размер текста - 17 +

В Кургане пройдет благотворительный концерт в поддержку семей-погорельцев Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Весенние пожары в Курганской области 2023 В Кургане 4 июня состоится благотворительной концерт в поддержку семей-погорельцев с детьми. Помимо местных музыкантов в нем примут участие группы из Тюмени и Екатеринбурга. Об этом сообщил автор проекта «Квартирник45» Роман Можельский. «Мы готовим благотворительный концерт в поддержку семей-погорельцев с детьми. На беду откликнулись соседи — музыканты из Екатеринбурга, Тюмени, проявив неравнодушие к горю наших людей, заявив о готовности выступить без гонораров. В программе концерта выступят группы: „Тайна Театра“ (Екатеринбург) с песнями группы „Король и Шут“, „Братья LUMIERE“ (Курган) с песнями группы „КИНО“, „ПЕГАС“ (Тюмень), „Эскимо“ (Курган)», — написал Можельский в группе проекта в соцсети «ВКонтакте». Также выступят местные исполнители Диана Карташова, Ольга Шевель и Николай Горланов. Концерт «Классика русского рока» пройдет в областной филармонии 4 июня в 18:00 часов. Цена билета: 500-1000 рублей. Все вырученные с мероприятия деньги будут перечислены на поддержку семей, пострадавших в пожарах.

В Кургане 4 июня состоится благотворительной концерт в поддержку семей-погорельцев с детьми. Помимо местных музыкантов в нем примут участие группы из Тюмени и Екатеринбурга. Об этом сообщил автор проекта «Квартирник45» Роман Можельский. «Мы готовим благотворительный концерт в поддержку семей-погорельцев с детьми. На беду откликнулись соседи — музыканты из Екатеринбурга, Тюмени, проявив неравнодушие к горю наших людей, заявив о готовности выступить без гонораров. В программе концерта выступят группы: „Тайна Театра“ (Екатеринбург) с песнями группы „Король и Шут“, „Братья LUMIERE“ (Курган) с песнями группы „КИНО“, „ПЕГАС“ (Тюмень), „Эскимо“ (Курган)», — написал Можельский в группе проекта в соцсети «ВКонтакте». Также выступят местные исполнители Диана Карташова, Ольга Шевель и Николай Горланов. Концерт «Классика русского рока» пройдет в областной филармонии 4 июня в 18:00 часов. Цена билета: 500-1000 рублей. Все вырученные с мероприятия деньги будут перечислены на поддержку семей, пострадавших в пожарах.