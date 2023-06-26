Зампреду гордумы Тюмени Осипову удастся сохраниться в новом созыве

27 июня 2023 в 19:01 Размер текста - 17 +

Дмитрий Осипов пройдет в гордуму Тюмени благодаря победителям праймериз Фото: Николай Бастриков © URA.RU Зампреда гордумы Тюмени Дмитрия Осипова не удалось «выдавить» из нового созыва. Он сможет сохраниться благодаря тому, что сразу три человека, стоявших перед ним в партийном списке, откажутся от мандатов. Об этом URA.RU сообщил источник из тюменской политики. «От мандата откажется учитель года России Екатерина Костылева, также не хотят связывать свою карьеру с гордумой учитель общеобразовательной школы Эльвира Амирова и тренер клуба мини-футбола Денис Абышев. Таким образом, Осипов поднимется на три позиции выше и займет последнее проходное место списка ЕР», — поделился собеседник агентства. Ранее в политтусовке говорили, что «Единая Россия» не слишком хочет видеть в новом созыве нынешнего зампреда и лидера фракции Дмитрия Осипова из-за недочетов в партийной работе. Его одномандатный округ отдали руководителю тюменской МГЕР Владимиру Сбитневу.

Зампреда гордумы Тюмени Дмитрия Осипова не удалось «выдавить» из нового созыва. Он сможет сохраниться благодаря тому, что сразу три человека, стоявших перед ним в партийном списке, откажутся от мандатов. Об этом URA.RU сообщил источник из тюменской политики. «От мандата откажется учитель года России Екатерина Костылева, также не хотят связывать свою карьеру с гордумой учитель общеобразовательной школы Эльвира Амирова и тренер клуба мини-футбола Денис Абышев. Таким образом, Осипов поднимется на три позиции выше и займет последнее проходное место списка ЕР», — поделился собеседник агентства. Ранее в политтусовке говорили, что «Единая Россия» не слишком хочет видеть в новом созыве нынешнего зампреда и лидера фракции Дмитрия Осипова из-за недочетов в партийной работе. Его одномандатный округ отдали руководителю тюменской МГЕР Владимиру Сбитневу.