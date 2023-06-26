Зампреду гордумы Тюмени Осипову удастся сохраниться в новом созыве

Зампреда гордумы Тюмени Дмитрия Осипова не удалось «выдавить» из нового созыва. Он сможет сохраниться благодаря тому, что сразу три человека, стоявших перед ним в партийном списке, откажутся от мандатов. Об этом URA.RU сообщил источник из тюменской политики.
«От мандата откажется учитель года России Екатерина Костылева, также не хотят связывать свою карьеру с гордумой учитель общеобразовательной школы Эльвира Амирова и тренер клуба мини-футбола Денис Абышев. Таким образом, Осипов поднимется на три позиции выше и займет последнее проходное место списка ЕР», — поделился собеседник агентства.
Ранее в политтусовке говорили, что «Единая Россия» не слишком хочет видеть в новом созыве нынешнего зампреда и лидера фракции Дмитрия Осипова из-за недочетов в партийной работе. Его одномандатный округ отдали руководителю тюменской МГЕР Владимиру Сбитневу.
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