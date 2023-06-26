26 июня 2023

Зампреду гордумы Тюмени Осипову удастся сохраниться в новом созыве

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Тюменская городская дума. Обсуждение повышения налога на недвижимость для физических лиц. Тюмень, осипов дмитрий
Дмитрий Осипов пройдет в гордуму Тюмени благодаря победителям праймериз Фото:

Зампреда гордумы Тюмени Дмитрия Осипова не удалось «выдавить» из нового созыва. Он сможет сохраниться благодаря тому, что сразу три человека, стоявших перед ним в партийном списке, откажутся от мандатов. Об этом URA.RU сообщил источник из тюменской политики.

«От мандата откажется учитель года России Екатерина Костылева, также не хотят связывать свою карьеру с гордумой учитель общеобразовательной школы Эльвира Амирова и тренер клуба мини-футбола Денис Абышев. Таким образом, Осипов поднимется на три позиции выше и займет последнее проходное место списка ЕР», — поделился собеседник агентства.

Ранее в политтусовке говорили, что «Единая Россия» не слишком хочет видеть в новом созыве нынешнего зампреда и лидера фракции Дмитрия Осипова из-за недочетов в партийной работе. Его одномандатный округ отдали руководителю тюменской МГЕР Владимиру Сбитневу.

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Зампреда гордумы Тюмени Дмитрия Осипова не удалось «выдавить» из нового созыва. Он сможет сохраниться благодаря тому, что сразу три человека, стоявших перед ним в партийном списке, откажутся от мандатов. Об этом URA.RU сообщил источник из тюменской политики. «От мандата откажется учитель года России Екатерина Костылева, также не хотят связывать свою карьеру с гордумой учитель общеобразовательной школы Эльвира Амирова и тренер клуба мини-футбола Денис Абышев. Таким образом, Осипов поднимется на три позиции выше и займет последнее проходное место списка ЕР», — поделился собеседник агентства. Ранее в политтусовке говорили, что «Единая Россия» не слишком хочет видеть в новом созыве нынешнего зампреда и лидера фракции Дмитрия Осипова из-за недочетов в партийной работе. Его одномандатный округ отдали руководителю тюменской МГЕР Владимиру Сбитневу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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