Коммунисты назвали кандидатов на вакантные места в Тюменской облдуме

Коммунисты Александр Жуков и Александр Мельников представят КПРФ на довыборах в Тюменскую областную думу. Об этом URA.RU сообщили в обкоме партии.
«Выдвинуты кандидаты на довыборы в областную думу. По Калининскому округ Тюмени — Мельников Александр, по Восточному округу Тюмени — Жуков Александр», — рассказали в партии. Довыборы в облдуму пройдут 10 сентября.
Фаворитами предвыборной кампании считаются директор филиала «Мостострой-11» Андрей Лазарев и спецпредставитель губернатора Моора по СВО Николай Савченко, представляющие «Единую Россию». Места в облдуме стали вакантными после досрочной сдачи мандатов двумя богатейшими тюменскими политиками: Сергеем Романовым и Николаем Руссу. Депутаты опасались западных санкций.
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