27 июня 2023

Коммунисты назвали кандидатов на вакантные места в Тюменской облдуме

Жуков и Мельников представят КПРФ на довыборах в Тюменскую облдуму
© Служба новостей «URA.RU»
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Здания. Тюмень, областная дума, облдума тюмень
Довыборы в Тюменскую облдуму пройдут 10 сентября Фото:

Коммунисты Александр Жуков и Александр Мельников представят КПРФ на довыборах в Тюменскую областную думу. Об этом URA.RU сообщили в обкоме партии.

«Выдвинуты кандидаты на довыборы в областную думу. По Калининскому округ Тюмени — Мельников Александр, по Восточному округу Тюмени — Жуков Александр», — рассказали в партии. Довыборы в облдуму пройдут 10 сентября.

Фаворитами предвыборной кампании считаются директор филиала «Мостострой-11» Андрей Лазарев и спецпредставитель губернатора Моора по СВО Николай Савченко, представляющие «Единую Россию». Места в облдуме стали вакантными после досрочной сдачи мандатов двумя богатейшими тюменскими политиками: Сергеем Романовым и Николаем Руссу. Депутаты опасались западных санкций.

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Коммунисты Александр Жуков и Александр Мельников представят КПРФ на довыборах в Тюменскую областную думу. Об этом URA.RU сообщили в обкоме партии. «Выдвинуты кандидаты на довыборы в областную думу. По Калининскому округ Тюмени — Мельников Александр, по Восточному округу Тюмени — Жуков Александр», — рассказали в партии. Довыборы в облдуму пройдут 10 сентября. Фаворитами предвыборной кампании считаются директор филиала «Мостострой-11» Андрей Лазарев и спецпредставитель губернатора Моора по СВО Николай Савченко, представляющие «Единую Россию». Места в облдуме стали вакантными после досрочной сдачи мандатов двумя богатейшими тюменскими политиками: Сергеем Романовым и Николаем Руссу. Депутаты опасались западных санкций.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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