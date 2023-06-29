29 июня 2023

В Тюменской области будут судить воспитательницу детсада, где погиб ребенок

© Служба новостей «URA.RU»
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Погибшую девочку нашли на детской площадке в садике Фото:

В Тобольске будут судить воспитательницу, которую обвиняют в гибели ребенка на площадке в детском саду. Об этом сообщает прокуратура Тюменской области.

«Тобольская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении воспитателя муниципального детского сада. Она обвиняется по ч.2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей)», — сообщают в ведомстве.

В мае 2023 года во время утренней прогулки в игровом домике, расположенном на площадке детского сада в Тобольске, было обнаружено тело трехлетней девочки без признаков жизни. По версии следствия, в результате недосмотра воспитателя малолетняя воспитанница повисла на металлической перекладине домика-беседки и скончалась от механической асфиксии.

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В Тобольске будут судить воспитательницу, которую обвиняют в гибели ребенка на площадке в детском саду. Об этом сообщает прокуратура Тюменской области. «Тобольская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении воспитателя муниципального детского сада. Она обвиняется по ч.2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей)», — сообщают в ведомстве. В мае 2023 года во время утренней прогулки в игровом домике, расположенном на площадке детского сада в Тобольске, было обнаружено тело трехлетней девочки без признаков жизни. По версии следствия, в результате недосмотра воспитателя малолетняя воспитанница повисла на металлической перекладине домика-беседки и скончалась от механической асфиксии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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