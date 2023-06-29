В Тюменской области будут судить воспитательницу детсада, где погиб ребенок

30 июня 2023 в 15:13 Размер текста - 17 +

Погибшую девочку нашли на детской площадке в садике Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Тобольске будут судить воспитательницу, которую обвиняют в гибели ребенка на площадке в детском саду. Об этом сообщает прокуратура Тюменской области. «Тобольская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении воспитателя муниципального детского сада. Она обвиняется по ч.2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей)», — сообщают в ведомстве. В мае 2023 года во время утренней прогулки в игровом домике, расположенном на площадке детского сада в Тобольске, было обнаружено тело трехлетней девочки без признаков жизни. По версии следствия, в результате недосмотра воспитателя малолетняя воспитанница повисла на металлической перекладине домика-беседки и скончалась от механической асфиксии.

В Тобольске будут судить воспитательницу, которую обвиняют в гибели ребенка на площадке в детском саду. Об этом сообщает прокуратура Тюменской области. «Тобольская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении воспитателя муниципального детского сада. Она обвиняется по ч.2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей)», — сообщают в ведомстве. В мае 2023 года во время утренней прогулки в игровом домике, расположенном на площадке детского сада в Тобольске, было обнаружено тело трехлетней девочки без признаков жизни. По версии следствия, в результате недосмотра воспитателя малолетняя воспитанница повисла на металлической перекладине домика-беседки и скончалась от механической асфиксии.