В детском саду Тобольска погиб трехлетний ребенок

04 мая 2023 в 16:13 Размер текста - 17 +

На игровой площадке одного из детских садов Тобольска найдено тело трехлетнего ребенка Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В игровом домике на территории одного из детских садов Тобольска (Тюменская область) обнаружено тело трехлетней девочки. Об этом сообщает официальный сайт прокуратуры Тюменской области. «Сегодня, 4 мая 2023 года во время утренней прогулки в игровом домике, расположенном на площадке одного из детских садов г. Тобольск, обнаружено тело трехлетней девочки без признаков жизни. Прокурор Тюменской области Владислав Московских взял на контроль расследование уголовного дела по факту смерти 3-летней девочки в одном из детских садов г. Тобольск», — сообщили в прокуратуре Тюменской области. По факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности. Обстоятельства, которые привели к трагедии, устанавливаются.

В игровом домике на территории одного из детских садов Тобольска (Тюменская область) обнаружено тело трехлетней девочки. Об этом сообщает официальный сайт прокуратуры Тюменской области. «Сегодня, 4 мая 2023 года во время утренней прогулки в игровом домике, расположенном на площадке одного из детских садов г. Тобольск, обнаружено тело трехлетней девочки без признаков жизни. Прокурор Тюменской области Владислав Московских взял на контроль расследование уголовного дела по факту смерти 3-летней девочки в одном из детских садов г. Тобольск», — сообщили в прокуратуре Тюменской области. По факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности. Обстоятельства, которые привели к трагедии, устанавливаются.