30 июня 2023

В Тюменской области расширили Аллею экологов. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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На Аллее высадят десять новых яблонь
На Аллее высадят десять новых яблонь Фото:

В ходе масштабного ЭкоФеста в Тюмени расширили Аллею экологов, расположенную в Гилевской роще. Как сообщили в пресс-службе «Тюменского экологического объединения», по инициативе региональной общественной организации «Ветераны-экологи Тюменской области» на аллее появились почти три десятка яблонь и лип.

«Нам выпала честь посадить на Аллее экологов десять новых яблонь, возраст которых от пяти до семи лет. Высаживали деревья не только с коллегами, но и семьями, нашими близкими, поэтому и для них это будет знаковое место», — рассказали в пресс-службе регионального оператора, который выступил партнером проекта.

В ходе фестиваля местные жители смогут посетить уроки флористики, лекции и мастер-классы. Также тюменцев ждет спортивная программа.

«От нас зависит, насколько чистой будет Тюмень, насколько чистой будет область, насколько чистой и привлекательной будет наша страна. Я уверена, что после этого фестиваля сторонников экологии станет гораздо больше», — заявила депутат Тюменской областной Думы Инна Лосева.

ЭкоФест проходит в Тюменской области с 1 по 8 июля, и высадка деревьев стала одним из его ключевых мероприятий. Организатором масштабного события выступила городская администрация.

«Такие акции мы вместе с партнерами в Тюмени обязательно будем продолжать. Смотрите, даже малыш лет четырех участвует — это и есть та связь поколений, передача знаний и традиций, о важности которых мы говорим», — сказал замглавы Тюмени Владимир Кильтау.

Также в рамках ЭкоФеста в Гилевской роще появятся десять арт-объектов из природных материалов. Их созданием займутся приехавшие со всей страны флористы-дизайнеры под руководством команды «Сибирского арт-пространства».

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В ходе масштабного ЭкоФеста в Тюмени расширили Аллею экологов, расположенную в Гилевской роще. Как сообщили в пресс-службе «Тюменского экологического объединения», по инициативе региональной общественной организации «Ветераны-экологи Тюменской области» на аллее появились почти три десятка яблонь и лип. «Нам выпала честь посадить на Аллее экологов десять новых яблонь, возраст которых от пяти до семи лет. Высаживали деревья не только с коллегами, но и семьями, нашими близкими, поэтому и для них это будет знаковое место», — рассказали в пресс-службе регионального оператора, который выступил партнером проекта. В ходе фестиваля местные жители смогут посетить уроки флористики, лекции и мастер-классы. Также тюменцев ждет спортивная программа. «От нас зависит, насколько чистой будет Тюмень, насколько чистой будет область, насколько чистой и привлекательной будет наша страна. Я уверена, что после этого фестиваля сторонников экологии станет гораздо больше», — заявила депутат Тюменской областной Думы Инна Лосева. ЭкоФест проходит в Тюменской области с 1 по 8 июля, и высадка деревьев стала одним из его ключевых мероприятий. Организатором масштабного события выступила городская администрация. «Такие акции мы вместе с партнерами в Тюмени обязательно будем продолжать. Смотрите, даже малыш лет четырех участвует — это и есть та связь поколений, передача знаний и традиций, о важности которых мы говорим», — сказал замглавы Тюмени Владимир Кильтау. Также в рамках ЭкоФеста в Гилевской роще появятся десять арт-объектов из природных материалов. Их созданием займутся приехавшие со всей страны флористы-дизайнеры под руководством команды «Сибирского арт-пространства».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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