На Сабантуе в Кургане скорая не смогла проехать к борцу. Фото

01 июля 2023 в 16:11 Размер текста - 17 +

Скорая не смогла проехать из-за перегородившей дорогу ГАЗели Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане на национальном празднике «Курганский Сабантуй — 2023» машина скорой помощи не смогла проехать к борцу, получившему травму во время турнира куреш. Ей перегородила дорогу ГАЗель, сообщил корреспондент URA.RU. «Скорая не смогла подъехать из-за газели, которую поставили у дороги. Борец, скорее всего, вывихнул локоть или выбил. Травма могла быть серьезней, а проехать никак. Но парень на своих двоих нормально дошел», — сообщил корреспондент. Борец остался лежать после неудачного приземления. «Он увидел, что повредил руку. Потом прибежал медик, начал колоть обезболивающие», — добавил корреспондент. Во время турнира борец получил травму Корреспондент URA.RU Тимур Нуцулханов Из-за ГАЗели скорая не смогла проехать к борцу Корреспондент URA.RU Тимур Нуцулханов

В Кургане на национальном празднике «Курганский Сабантуй — 2023» машина скорой помощи не смогла проехать к борцу, получившему травму во время турнира куреш. Ей перегородила дорогу ГАЗель, сообщил корреспондент URA.RU. «Скорая не смогла подъехать из-за газели, которую поставили у дороги. Борец, скорее всего, вывихнул локоть или выбил. Травма могла быть серьезней, а проехать никак. Но парень на своих двоих нормально дошел», — сообщил корреспондент. Борец остался лежать после неудачного приземления. «Он увидел, что повредил руку. Потом прибежал медик, начал колоть обезболивающие», — добавил корреспондент.