Скорая не смогла проехать из-за перегородившей дорогу ГАЗели
В Кургане на национальном празднике «Курганский Сабантуй — 2023» машина скорой помощи не смогла проехать к борцу, получившему травму во время турнира куреш. Ей перегородила дорогу ГАЗель, сообщил корреспондент URA.RU.
«Скорая не смогла подъехать из-за газели, которую поставили у дороги. Борец, скорее всего, вывихнул локоть или выбил. Травма могла быть серьезней, а проехать никак. Но парень на своих двоих нормально дошел», — сообщил корреспондент.
Борец остался лежать после неудачного приземления. «Он увидел, что повредил руку. Потом прибежал медик, начал колоть обезболивающие», — добавил корреспондент.
Во время турнира борец получил травму
Из-за ГАЗели скорая не смогла проехать к борцу
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