30 июня 2023

На Сабантуе в Кургане скорая не смогла проехать к борцу. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Скорая не смогла проехать из-за перегородившей дорогу ГАЗели Фото:

В Кургане на национальном празднике «Курганский Сабантуй — 2023» машина скорой помощи не смогла проехать к борцу, получившему травму во время турнира куреш. Ей перегородила дорогу ГАЗель, сообщил корреспондент URA.RU.

«Скорая не смогла подъехать из-за газели, которую поставили у дороги. Борец, скорее всего, вывихнул локоть или выбил. Травма могла быть серьезней, а проехать никак. Но парень на своих двоих нормально дошел», — сообщил корреспондент.

Борец остался лежать после неудачного приземления. «Он увидел, что повредил руку. Потом прибежал медик, начал колоть обезболивающие», — добавил корреспондент.

Во время турнира борец получил травму
Во время турнира борец получил травму
Из-за ГАЗели скорая не смогла проехать к борцу
Из-за ГАЗели скорая не смогла проехать к борцу

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В Кургане на национальном празднике «Курганский Сабантуй — 2023» машина скорой помощи не смогла проехать к борцу, получившему травму во время турнира куреш. Ей перегородила дорогу ГАЗель, сообщил корреспондент URA.RU. «Скорая не смогла подъехать из-за газели, которую поставили у дороги. Борец, скорее всего, вывихнул локоть или выбил. Травма могла быть серьезней, а проехать никак. Но парень на своих двоих нормально дошел», — сообщил корреспондент. Борец остался лежать после неудачного приземления. «Он увидел, что повредил руку. Потом прибежал медик, начал колоть обезболивающие», — добавил корреспондент.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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