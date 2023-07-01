В Совете Федерации назвали скрытую причину Польши получить ядерное оружие США

Сенатор Климов: Польша хочет занять главное место среди европейских стран НАТО

02 июля 2023 в 07:02 Размер текста - 17 +

Польша намерена стать новым форпостом НАТО в Европе Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Польша намерена сместить Германию с позиции главной страны НАТО в Европе, заявляя о своем намерении разместить американское ядерное оружие на своей территории. Об этом в беседе с URA.RU заявил зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Пермского края Андрей Климов. «Поляки просят разместить ядерное оружие на своей территории уже года два или три. Они это не сейчас придумали. Они это делают для того, чтобы лишить Германию центрового места в европейской архитектуре НАТО. Они думают о том, как укрепить позиции Польши в качестве наместника англо-саксонского мира в континентальной Европе», — сказал Андрей Климов. По словам сенатора, Польша лишь прикрывает реальные цели, заявлениями о том, что ядерные боеголовки появились на территории Белоруссии. «Их ссылки на то, что они делают это делают из-за возвращения ядерного оружия на территорию Белоруссии. Но это происходит в рамках Союзного государства, в котором есть свои общие правила, устав, договоры. Это выглядит логичным в ответ на ту агрессию, которую проявляют страны НАТО и к России, и к Белоруссии», — объяснил политик. «Сегодня поляки хотят сделать из своей страны главный форпост НАТО в континентальной Европе. Что касается возможных последствий такой авантюры, то Дмитрий Анатольевич Медведев сказал у себя в telegram-канале, что это может кончиться ядерной войной. Совершенно реальное предположение, основанное на объективном анализе обстановки», — заключил Климов. Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о намерении разместить американское ядерное оружие на территории Польши в ответ на размещение российского вооружения в Беларуси. Bloomberg сообщал, что Запад может разместить тактическое ядерное оружие и в странах Балтии. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Польша намерена сместить Германию с позиции главной страны НАТО в Европе, заявляя о своем намерении разместить американское ядерное оружие на своей территории. Об этом в беседе с URA.RU заявил зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Пермского края Андрей Климов. «Поляки просят разместить ядерное оружие на своей территории уже года два или три. Они это не сейчас придумали. Они это делают для того, чтобы лишить Германию центрового места в европейской архитектуре НАТО. Они думают о том, как укрепить позиции Польши в качестве наместника англо-саксонского мира в континентальной Европе», — сказал Андрей Климов. По словам сенатора, Польша лишь прикрывает реальные цели, заявлениями о том, что ядерные боеголовки появились на территории Белоруссии. «Их ссылки на то, что они делают это делают из-за возвращения ядерного оружия на территорию Белоруссии. Но это происходит в рамках Союзного государства, в котором есть свои общие правила, устав, договоры. Это выглядит логичным в ответ на ту агрессию, которую проявляют страны НАТО и к России, и к Белоруссии», — объяснил политик. «Сегодня поляки хотят сделать из своей страны главный форпост НАТО в континентальной Европе. Что касается возможных последствий такой авантюры, то Дмитрий Анатольевич Медведев сказал у себя в telegram-канале, что это может кончиться ядерной войной. Совершенно реальное предположение, основанное на объективном анализе обстановки», — заключил Климов. Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о намерении разместить американское ядерное оружие на территории Польши в ответ на размещение российского вооружения в Беларуси. Bloomberg сообщал, что Запад может разместить тактическое ядерное оружие и в странах Балтии.