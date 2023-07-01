Будущий зам губернатора ЯНАО объяснился в любви городу, которым он ранее руководил

Андрей Гаранин: Губкинский, ты в моем сердце навсегда

02 июля 2023 в 04:21 Размер текста - 17 +

Признание бывший глава опубликовал в социальных сетях Фото: пресс-служба губернатора ЯНАО Бывший глава администрации Губкинского (ЯНАО) Андрей Гаранин, назначенный на должность заместителя главы округа Дмитрия Артюхова, поэтично объяснился в любви городу. Признание Гаранин опубликовал в социальных сетях. «Мой любимый город Северного Счастья. Губкинский, ты в моем сердце навсегда», — написал бывший мэр в своем официальном telegram-канале. Ранее сообщалось, что бывший глава Губкинского (ЯНАО) Андрей Гаранин с 3 июля станет заместителем губернатора округа Дмитрия Артюхова и вступит в должность главы окружного департамента природных ресурсов и экологии. Отставку Гаранина депутаты приняли во время заседания городской думы 30 июня.

Бывший глава администрации Губкинского (ЯНАО) Андрей Гаранин, назначенный на должность заместителя главы округа Дмитрия Артюхова, поэтично объяснился в любви городу. Признание Гаранин опубликовал в социальных сетях. «Мой любимый город Северного Счастья. Губкинский, ты в моем сердце навсегда», — написал бывший мэр в своем официальном telegram-канале. Ранее сообщалось, что бывший глава Губкинского (ЯНАО) Андрей Гаранин с 3 июля станет заместителем губернатора округа Дмитрия Артюхова и вступит в должность главы окружного департамента природных ресурсов и экологии. Отставку Гаранина депутаты приняли во время заседания городской думы 30 июня.