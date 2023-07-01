01 июля 2023
30 июня 2023

Будущий зам губернатора ЯНАО объяснился в любви городу, которым он ранее руководил

Андрей Гаранин: Губкинский, ты в моем сердце навсегда
© Служба новостей «URA.RU»
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Андрей Гаранин, глава города Губкинский, ЯНАО, гаранин андрей
Признание бывший глава опубликовал в социальных сетях Фото:

Бывший глава администрации Губкинского (ЯНАО) Андрей Гаранин, назначенный на должность заместителя главы округа Дмитрия Артюхова, поэтично объяснился в любви городу. Признание Гаранин опубликовал в социальных сетях.

«Мой любимый город Северного Счастья. Губкинский, ты в моем сердце навсегда», — написал бывший мэр в своем официальном telegram-канале.

Ранее сообщалось, что бывший глава Губкинского (ЯНАО) Андрей Гаранин с 3 июля станет заместителем губернатора округа Дмитрия Артюхова и вступит в должность главы окружного департамента природных ресурсов и экологии. Отставку Гаранина депутаты приняли во время заседания городской думы 30 июня.

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Бывший глава администрации Губкинского (ЯНАО) Андрей Гаранин, назначенный на должность заместителя главы округа Дмитрия Артюхова, поэтично объяснился в любви городу. Признание Гаранин опубликовал в социальных сетях. «Мой любимый город Северного Счастья. Губкинский, ты в моем сердце навсегда», — написал бывший мэр в своем официальном telegram-канале. Ранее сообщалось, что бывший глава Губкинского (ЯНАО) Андрей Гаранин с 3 июля станет заместителем губернатора округа Дмитрия Артюхова и вступит в должность главы окружного департамента природных ресурсов и экологии. Отставку Гаранина депутаты приняли во время заседания городской думы 30 июня.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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