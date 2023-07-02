В Тюмени помиловали сотрудника ДПС, передумавшего брать взятку

03 июля 2023 в 17:17 Размер текста - 17 +

По версии сотрудника полиции, он сам сообщил нарушителю, что взятка ему больше не нужна Фото: Илья Московец © URA.RU Сотрудник ДПС из Тюмени смог отменить приговор по своему уголовному делу, так как доказал суду, что передумал брать взятку. Данные о процессе представлены в акте суда апелляционной инстанции. «Инспектор полка ДПС осужден за совершение покушения на получение взятки. Мужчина привел доводы, что судом первой инстанции не дана оценка его показаниям в той части, что он добровольно отказался от доведения преступления до конца. Суд принял решение отменить приговор в связи с отсутствием в действиях инспектора состава преступления, признал за ним право на реабилитацию», — говорится в материалах суда апелляционной инстанции. Как говорится в деле, однажды ночью полицейский остановил мужчину, который управлял автомобилем без водительского удостоверения. По показаниям сотрудника ДПС, нарушитель предложил ему взятку, он задумался над этим предложением. Документы мужчины он оставил у себя и велел ему приехать на штрафстоянку, куда эвакуировали его машину. Тюменец прибыл на место, объяснил, что пока не нашел денег. Полицейский вернул документы, а тот обещал, что разыщет средства на взятку. Но позднее инспектор решил денег не брать, о чем по телефону сообщил нарушителю. Версия потерпевшего была иной. По его словам, он предложил сотруднику 3 000 рублей, но тот сказал, что нужно 10 000. Оставив документы мужчины (паспорт и свидетельство о регистрации машины) при себе как залог, полицейский отпустил его на поиск денег. Когда нарушитель понял, что озвученную сумму ему взять негде, он попросил документы обратно, пообещав продать машину и выплатить взятку. После мужчина обратился с жалобой в правоохранительные органы. В рамках апелляции суд пришел к выводу, что полицейский не покушался на взятку, а лишь готовился к этому и в итоге преступления не совершил. Приговор отменили. Изначально инспектора приговорили к штрафу в 50 тысяч рублей, но платить его ему бы все равно не пришлось: по делу истек срок давности. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Сотрудник ДПС из Тюмени смог отменить приговор по своему уголовному делу, так как доказал суду, что передумал брать взятку. Данные о процессе представлены в акте суда апелляционной инстанции. «Инспектор полка ДПС осужден за совершение покушения на получение взятки. Мужчина привел доводы, что судом первой инстанции не дана оценка его показаниям в той части, что он добровольно отказался от доведения преступления до конца. Суд принял решение отменить приговор в связи с отсутствием в действиях инспектора состава преступления, признал за ним право на реабилитацию», — говорится в материалах суда апелляционной инстанции. Как говорится в деле, однажды ночью полицейский остановил мужчину, который управлял автомобилем без водительского удостоверения. По показаниям сотрудника ДПС, нарушитель предложил ему взятку, он задумался над этим предложением. Документы мужчины он оставил у себя и велел ему приехать на штрафстоянку, куда эвакуировали его машину. Тюменец прибыл на место, объяснил, что пока не нашел денег. Полицейский вернул документы, а тот обещал, что разыщет средства на взятку. Но позднее инспектор решил денег не брать, о чем по телефону сообщил нарушителю. Версия потерпевшего была иной. По его словам, он предложил сотруднику 3 000 рублей, но тот сказал, что нужно 10 000. Оставив документы мужчины (паспорт и свидетельство о регистрации машины) при себе как залог, полицейский отпустил его на поиск денег. Когда нарушитель понял, что озвученную сумму ему взять негде, он попросил документы обратно, пообещав продать машину и выплатить взятку. После мужчина обратился с жалобой в правоохранительные органы. В рамках апелляции суд пришел к выводу, что полицейский не покушался на взятку, а лишь готовился к этому и в итоге преступления не совершил. Приговор отменили. Изначально инспектора приговорили к штрафу в 50 тысяч рублей, но платить его ему бы все равно не пришлось: по делу истек срок давности.