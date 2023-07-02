В Тюмени помиловали сотрудника ДПС, передумавшего брать взятку

Сотрудник ДПС из Тюмени смог отменить приговор по своему уголовному делу, так как доказал суду, что передумал брать взятку. Данные о процессе представлены в акте суда апелляционной инстанции.
«Инспектор полка ДПС осужден за совершение покушения на получение взятки. Мужчина привел доводы, что судом первой инстанции не дана оценка его показаниям в той части, что он добровольно отказался от доведения преступления до конца. Суд принял решение отменить приговор в связи с отсутствием в действиях инспектора состава преступления, признал за ним право на реабилитацию», — говорится в материалах суда апелляционной инстанции.
Как говорится в деле, однажды ночью полицейский остановил мужчину, который управлял автомобилем без водительского удостоверения. По показаниям сотрудника ДПС, нарушитель предложил ему взятку, он задумался над этим предложением. Документы мужчины он оставил у себя и велел ему приехать на штрафстоянку, куда эвакуировали его машину. Тюменец прибыл на место, объяснил, что пока не нашел денег. Полицейский вернул документы, а тот обещал, что разыщет средства на взятку. Но позднее инспектор решил денег не брать, о чем по телефону сообщил нарушителю.
Версия потерпевшего была иной. По его словам, он предложил сотруднику 3 000 рублей, но тот сказал, что нужно 10 000. Оставив документы мужчины (паспорт и свидетельство о регистрации машины) при себе как залог, полицейский отпустил его на поиск денег. Когда нарушитель понял, что озвученную сумму ему взять негде, он попросил документы обратно, пообещав продать машину и выплатить взятку. После мужчина обратился с жалобой в правоохранительные органы.
В рамках апелляции суд пришел к выводу, что полицейский не покушался на взятку, а лишь готовился к этому и в итоге преступления не совершил. Приговор отменили. Изначально инспектора приговорили к штрафу в 50 тысяч рублей, но платить его ему бы все равно не пришлось: по делу истек срок давности.
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