Мэру курганского города грозит штраф из-за нарушения противопожарных требований

Сотрудники МЧС провели внеплановую проверку в отношении мэрии Шадринска Курганской области. В работе администрации нашли нарушения требований пожарной безопасности. Из-за выявленных нарушений в отношении главы составлен административный протокол. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к городской администрации.
«Во время проверки чиновникам выдали предписание, чтобы те устранили нарушения требований пожарной безопасности. В том числе чиновникам нужно установить в микрорайоне Бакалда источники наружного водоснабжения для тушения пожара. В отношении Мокана был составлен административный протокол. Его обвиняют в нарушении сроков выполнения предписания», — рассказал источник.
URA.RU направило запросы по теме в пресс-службы администрации Шадринска и Главного управления МЧС России по Курганской области. На момент написания новости, ответы не были получены.
В начале мая в селе Юлдус и деревне Плоская, расположенных недалеко от Шадринска, бушевали масштабные пожары, в которых сгорели сотни домов и погибли люди. В Шадринском округе после пожаров назначили нового руководителя.
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