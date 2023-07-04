04 июля 2023

Мэру курганского города грозит штраф из-за нарушения противопожарных требований

© Служба новостей «URA.RU»
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Губернаторские чтения. Курган, мокан антон
Главу Шадринска Антона Мокана обвиняют в том, что мэрия вовремя не исправила нарушения, связанные с пожарной безопасностью Фото:

Сотрудники МЧС провели внеплановую проверку в отношении мэрии Шадринска Курганской области. В работе администрации нашли нарушения требований пожарной безопасности. Из-за выявленных нарушений в отношении главы составлен административный протокол. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к городской администрации.

«Во время проверки чиновникам выдали предписание, чтобы те устранили нарушения требований пожарной безопасности. В том числе чиновникам нужно установить в микрорайоне Бакалда источники наружного водоснабжения для тушения пожара. В отношении Мокана был составлен административный протокол. Его обвиняют в нарушении сроков выполнения предписания», — рассказал источник.

URA.RU направило запросы по теме в пресс-службы администрации Шадринска и Главного управления МЧС России по Курганской области. На момент написания новости, ответы не были получены.

В начале мая в селе Юлдус и деревне Плоская, расположенных недалеко от Шадринска, бушевали масштабные пожары, в которых сгорели сотни домов и погибли люди. В Шадринском округе после пожаров назначили нового руководителя.

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Сотрудники МЧС провели внеплановую проверку в отношении мэрии Шадринска Курганской области. В работе администрации нашли нарушения требований пожарной безопасности. Из-за выявленных нарушений в отношении главы составлен административный протокол. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к городской администрации. «Во время проверки чиновникам выдали предписание, чтобы те устранили нарушения требований пожарной безопасности. В том числе чиновникам нужно установить в микрорайоне Бакалда источники наружного водоснабжения для тушения пожара. В отношении Мокана был составлен административный протокол. Его обвиняют в нарушении сроков выполнения предписания», — рассказал источник. URA.RU направило запросы по теме в пресс-службы администрации Шадринска и Главного управления МЧС России по Курганской области. На момент написания новости, ответы не были получены. В начале мая в селе Юлдус и деревне Плоская, расположенных недалеко от Шадринска, бушевали масштабные пожары, в которых сгорели сотни домов и погибли люди. В Шадринском округе после пожаров назначили нового руководителя.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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