В курганском округе, где бушевали пожары, сменили руководителя

Шадринский округ Курганской области возглавил Дмитрий Жуков

09 июня 2023 в 16:49 Размер текста - 17 +

В Шадринском округе депутаты назначили нового главу округа Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Весенние пожары в Курганской области 2023 В Курганской области исполняющим обязанности главы Шадринского округа назначен руководитель Шадринской районной станции по борьбе с болезнями животных, депутат местной думы Дмитрий Жуков. Информация об этом размещена в официальной группе местной администрации в соцсети «ВКонтакте». Предыдущий руководитель Сергей Копылов ушел в отставку после майских пожаров. «Исполняющим обязанности главы Шадринского округа утвержден Дмитрий Жуков. Решение приняли депутаты окружной думы на внеочередном заседании. Исполнять обязанности он будет до утверждения результатов конкурса по отбору кандидатур на должность главы округа», — указано в опубликованном сообщении. Жуков родился 24 марта 1982 года в Куртамышском районе. После окончания Троицкой ветеринарной академию в 2004 году работал в каргапольском отделении полиции. В 2020 г. назначен на должность начальника Шадринской районной станции по борьбе с болезнями животных. Ранее URA.RU писало, что Жуков претендует на пост главы Шадринского округа. Документы на конкурс также подал бывший начальник административно-технической инспекции Шадринска Анатолий Шахов. Копылов ушел в отставку после масштабных майских пожаров в селе Юлдус и деревни Плоская, в которых огонь уничтожил сотни домов и погибли люди. После этого полномочия руководителя муниципалитета исполнял первый заместитель главы Андрей Косовских. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Курганской области исполняющим обязанности главы Шадринского округа назначен руководитель Шадринской районной станции по борьбе с болезнями животных, депутат местной думы Дмитрий Жуков. Информация об этом размещена в официальной группе местной администрации в соцсети «ВКонтакте». Предыдущий руководитель Сергей Копылов ушел в отставку после майских пожаров. «Исполняющим обязанности главы Шадринского округа утвержден Дмитрий Жуков. Решение приняли депутаты окружной думы на внеочередном заседании. Исполнять обязанности он будет до утверждения результатов конкурса по отбору кандидатур на должность главы округа», — указано в опубликованном сообщении. Жуков родился 24 марта 1982 года в Куртамышском районе. После окончания Троицкой ветеринарной академию в 2004 году работал в каргапольском отделении полиции. В 2020 г. назначен на должность начальника Шадринской районной станции по борьбе с болезнями животных. Ранее URA.RU писало, что Жуков претендует на пост главы Шадринского округа. Документы на конкурс также подал бывший начальник административно-технической инспекции Шадринска Анатолий Шахов. Копылов ушел в отставку после масштабных майских пожаров в селе Юлдус и деревни Плоская, в которых огонь уничтожил сотни домов и погибли люди. После этого полномочия руководителя муниципалитета исполнял первый заместитель главы Андрей Косовских.