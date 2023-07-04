Прокуратура Курганской области обнаружила махинации с материнским капиталом

05 июля 2023 в 07:21 Размер текста - 17 +

В Курганской области прокуратура обнаружила злоумышленников, которые незаконно обналичивали средства маткапитала Фото: Игорь Пантин © URA.RU Прокуратура Курганской области в ходе проверки обнаружила людей, которые занимались незаконным обналичиванием средств материнского капитала. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства. Установлено, что в Кургане группой лиц с использованием заранее разработанной схемы были обналичены денежные средства материнского капитала по сертификатам, полученным более 50 лицами, проживающими на территории Курганской, Свердловской, Тюменской, Иркутской областей, а также Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. Федеральному бюджету причинен ущерб на общую сумму более 22 млн. рублей», — рассказала пресс-служба областной прокуратуры. Уточняется, что незаконное получение денег из материнского капитала противоречит целям социальной политики государства и препятствует реализации национального проекта «Демография». По данным ведомства, прокуратурой области в суд направлено семь исковых заявлений о взыскании ущерба, причиненного государству. Ранее в Кургане огласили приговор преступной группе, которая причастна к незаконным сделкам купли-продажи с использованием маткапитала. Пятеро преступников обманули женщин на сумму свыше 40 миллионов рублей. Информация была размещена на сайте УМВД России по Курганской области.

Прокуратура Курганской области в ходе проверки обнаружила людей, которые занимались незаконным обналичиванием средств материнского капитала. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства. Установлено, что в Кургане группой лиц с использованием заранее разработанной схемы были обналичены денежные средства материнского капитала по сертификатам, полученным более 50 лицами, проживающими на территории Курганской, Свердловской, Тюменской, Иркутской областей, а также Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. Федеральному бюджету причинен ущерб на общую сумму более 22 млн. рублей», — рассказала пресс-служба областной прокуратуры. Уточняется, что незаконное получение денег из материнского капитала противоречит целям социальной политики государства и препятствует реализации национального проекта «Демография». По данным ведомства, прокуратурой области в суд направлено семь исковых заявлений о взыскании ущерба, причиненного государству. Ранее в Кургане огласили приговор преступной группе, которая причастна к незаконным сделкам купли-продажи с использованием маткапитала. Пятеро преступников обманули женщин на сумму свыше 40 миллионов рублей. Информация была размещена на сайте УМВД России по Курганской области.