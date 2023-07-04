04 июля 2023

Прокуратура Курганской области обнаружила махинации с материнским капиталом

© Служба новостей «URA.RU»
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В Курганской области прокуратура обнаружила злоумышленников, которые незаконно обналичивали средства маткапитала Фото:

Прокуратура Курганской области в ходе проверки обнаружила людей, которые занимались незаконным обналичиванием средств материнского капитала. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Установлено, что в Кургане группой лиц с использованием заранее разработанной схемы были обналичены денежные средства материнского капитала по сертификатам, полученным более 50 лицами, проживающими на территории Курганской, Свердловской, Тюменской, Иркутской областей, а также Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. Федеральному бюджету причинен ущерб на общую сумму более 22 млн. рублей», — рассказала пресс-служба областной прокуратуры.

Уточняется, что незаконное получение денег из материнского капитала противоречит целям социальной политики государства и препятствует реализации национального проекта «Демография». По данным ведомства, прокуратурой области в суд направлено семь исковых заявлений о взыскании ущерба, причиненного государству.

Ранее в Кургане огласили приговор преступной группе, которая причастна к незаконным сделкам купли-продажи с использованием маткапитала. Пятеро преступников обманули женщин на сумму свыше 40 миллионов рублей. Информация была размещена на сайте УМВД России по Курганской области.

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Прокуратура Курганской области в ходе проверки обнаружила людей, которые занимались незаконным обналичиванием средств материнского капитала. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства. Установлено, что в Кургане группой лиц с использованием заранее разработанной схемы были обналичены денежные средства материнского капитала по сертификатам, полученным более 50 лицами, проживающими на территории Курганской, Свердловской, Тюменской, Иркутской областей, а также Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. Федеральному бюджету причинен ущерб на общую сумму более 22 млн. рублей», — рассказала пресс-служба областной прокуратуры. Уточняется, что незаконное получение денег из материнского капитала противоречит целям социальной политики государства и препятствует реализации национального проекта «Демография». По данным ведомства, прокуратурой области в суд направлено семь исковых заявлений о взыскании ущерба, причиненного государству. Ранее в Кургане огласили приговор преступной группе, которая причастна к незаконным сделкам купли-продажи с использованием маткапитала. Пятеро преступников обманули женщин на сумму свыше 40 миллионов рублей. Информация была размещена на сайте УМВД России по Курганской области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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