04 июля 2023

Губернатор Моор принял ряд решений после общения с тюменцами

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция Моора. Тюмень, моор александр
Моор провел прием жителей по поручению президента РФ Фото:

Губернатор Тюменской области Александр Моор провел личный прием жителей региона, после которого дал ряд поручений, связанных с улучшением инфраструктуры. Об этом сообщили в Информационном центре правительства региона.

«По итогам общения с земляками Александр Моор дал ряд поручений, направленных на совершенствование коммунальной и дорожной инфраструктуры в областном центре и Тюменском районе», — сообщили в инфоцентре. Там также уточнили, что прием жителей был проведен по поручению президента РФ Владимира Путина.

В ходе обсуждения проблем к Моору обратилась жительница села Сингуль из Ялуторовского района. Она обратилась с проблемой отсутствия центрального водоснабжения на одной из улиц, после чего губернатор заявил, что возьмет на личный контроль сроки выполнения работ. Строительство сети должно быть завершено к ноябрю этого года.

Еще одна жительница Ялуторовского района пришла с вопросом о сроках появления школьной спортивной площадки в деревне Яр. Моор после беседы поручил ввести объект в строй к 1 сентября.

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Губернатор Тюменской области Александр Моор провел личный прием жителей региона, после которого дал ряд поручений, связанных с улучшением инфраструктуры. Об этом сообщили в Информационном центре правительства региона. «По итогам общения с земляками Александр Моор дал ряд поручений, направленных на совершенствование коммунальной и дорожной инфраструктуры в областном центре и Тюменском районе», — сообщили в инфоцентре. Там также уточнили, что прием жителей был проведен по поручению президента РФ Владимира Путина. В ходе обсуждения проблем к Моору обратилась жительница села Сингуль из Ялуторовского района. Она обратилась с проблемой отсутствия центрального водоснабжения на одной из улиц, после чего губернатор заявил, что возьмет на личный контроль сроки выполнения работ. Строительство сети должно быть завершено к ноябрю этого года. Еще одна жительница Ялуторовского района пришла с вопросом о сроках появления школьной спортивной площадки в деревне Яр. Моор после беседы поручил ввести объект в строй к 1 сентября.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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