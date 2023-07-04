Губернатор Моор принял ряд решений после общения с тюменцами

Моор провел прием жителей по поручению президента РФ Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Губернатор Тюменской области Александр Моор провел личный прием жителей региона, после которого дал ряд поручений, связанных с улучшением инфраструктуры. Об этом сообщили в Информационном центре правительства региона.

«По итогам общения с земляками Александр Моор дал ряд поручений, направленных на совершенствование коммунальной и дорожной инфраструктуры в областном центре и Тюменском районе», — сообщили в инфоцентре. Там также уточнили, что прием жителей был проведен по поручению президента РФ Владимира Путина.

В ходе обсуждения проблем к Моору обратилась жительница села Сингуль из Ялуторовского района. Она обратилась с проблемой отсутствия центрального водоснабжения на одной из улиц, после чего губернатор заявил, что возьмет на личный контроль сроки выполнения работ. Строительство сети должно быть завершено к ноябрю этого года.

Еще одна жительница Ялуторовского района пришла с вопросом о сроках появления школьной спортивной площадки в деревне Яр. Моор после беседы поручил ввести объект в строй к 1 сентября.