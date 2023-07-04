Доктор наук рассказал, как жителям ЯНАО выжить в 30-градусную жару

Доктор наук Токарев: чтобы перенести жару необходимо пить больше воды и избегать душных помещений

05 июля 2023 в 12:32 Размер текста - 17 +

Жителям Ямала следует избегать прямых лучей сонца Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Чтобы жителям ЯНАО легче перенести 30-градусную жару необходимо пить больше воды и меньше находиться под солнечными лучами. Не стоит оставаться в душных помещениях, которые не проветриваются или там, где нет кондиционеров, рассказал URA.RU главный внештатный специалист Минздрава России по медицинской профилактике в УрФО Сергей Токарев. «Для лучшей адаптации нужно стараться сократить время пребывания под прямыми солнечными лучами. Избегайте также душных помещений без возможности кондиционирования или хотя бы проветривания. Следует пить больше воды с целью поддержания водного баланса и предотвращения сгущения крови. Ограничьте физическую активность (особенно с соревновательными элементами и перегрузками) и два-три раза в день принимайте прохладный душ», — рекомендуют врач. Доктор отметил, что у людей, которые проживают длительное время в высоких широтах, организм намного лучше адаптирован к холодным температурам, чем к зною. Более того, для старшего поколения северян со стажем резкие перепады температуры могут быть чрезвычайно опасны. Поэтому жителям Арктики необходимо особенно тщательно следить за своим состоянием и беречь здоровье в жаркие дни. «Советую также носить головной убор и не забывать про солнцезащитные очки, надевать легкую обувь, выбирать свободную и светлую одежду из натуральных тканей. Особенно пагубно высокая температура может влиять на лиц с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Поэтому не забывайте контролировать свое артериальное давление и регулярно принимать препараты, прописанные врачом!» — подчеркнул Токарев. Ранее синоптики предупреждали жителей региона о жаркой погоде. По прогнозу, на Ямале будет держаться 30-градусная жара. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Чтобы жителям ЯНАО легче перенести 30-градусную жару необходимо пить больше воды и меньше находиться под солнечными лучами. Не стоит оставаться в душных помещениях, которые не проветриваются или там, где нет кондиционеров, рассказал URA.RU главный внештатный специалист Минздрава России по медицинской профилактике в УрФО Сергей Токарев. «Для лучшей адаптации нужно стараться сократить время пребывания под прямыми солнечными лучами. Избегайте также душных помещений без возможности кондиционирования или хотя бы проветривания. Следует пить больше воды с целью поддержания водного баланса и предотвращения сгущения крови. Ограничьте физическую активность (особенно с соревновательными элементами и перегрузками) и два-три раза в день принимайте прохладный душ», — рекомендуют врач. Доктор отметил, что у людей, которые проживают длительное время в высоких широтах, организм намного лучше адаптирован к холодным температурам, чем к зною. Более того, для старшего поколения северян со стажем резкие перепады температуры могут быть чрезвычайно опасны. Поэтому жителям Арктики необходимо особенно тщательно следить за своим состоянием и беречь здоровье в жаркие дни. «Советую также носить головной убор и не забывать про солнцезащитные очки, надевать легкую обувь, выбирать свободную и светлую одежду из натуральных тканей. Особенно пагубно высокая температура может влиять на лиц с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Поэтому не забывайте контролировать свое артериальное давление и регулярно принимать препараты, прописанные врачом!» — подчеркнул Токарев. Ранее синоптики предупреждали жителей региона о жаркой погоде. По прогнозу, на Ямале будет держаться 30-градусная жара.