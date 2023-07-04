КПРФ навяжет борьбу главе тюменского правительственного медиахолдинга Девайкину

05 июля 2023 в 17:11 Размер текста - 17 +

Павлу Девайкину будет противостоять коммунист, объявивший волну протестов Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Кандидат от КПРФ Александр Жуков, заявивший о начале «сезона пикиитрования», выдвинулся в гордуму Тюмени по округу №26. Информация об этом размещена на странице обкома партии в соцсети «ВКонтакте». Основным конкурентом коммуниста здесь считается глава медиахолдинга «Сибинформбюро» Павел Девайкин. «Округ №26 — Жуков Александр Александрович 1983 года рождения, руководитель отдела продаж ООО «ТелеСети», — значит в сообщении КПРФ. Кроме того, Жуков является помощником депутата Тюменской облдумы Ивана Левченко, который выдвинул свою кандидатуру на пост губернатора. Девайкин идет в гордуму от «Единой России». Источники URA.RU называют его человеком, близким к замгубернатора по внутренней политике Павлу Белявскому, который в свою очередь контролирует информационную политику «Сибинформбюро». Ранее URA.RU писало, что Жуков подал документы в администрацию города, уведомляющие о проведении митинга в Восточном округе против роста тарифов на услуги ЖКХ. Мэрия пока рассматривает обращение коммунистов.

Кандидат от КПРФ Александр Жуков, заявивший о начале «сезона пикиитрования», выдвинулся в гордуму Тюмени по округу №26. Информация об этом размещена на странице обкома партии в соцсети «ВКонтакте». Основным конкурентом коммуниста здесь считается глава медиахолдинга «Сибинформбюро» Павел Девайкин. «Округ №26 — Жуков Александр Александрович 1983 года рождения, руководитель отдела продаж ООО «ТелеСети», — значит в сообщении КПРФ. Кроме того, Жуков является помощником депутата Тюменской облдумы Ивана Левченко, который выдвинул свою кандидатуру на пост губернатора. Девайкин идет в гордуму от «Единой России». Источники URA.RU называют его человеком, близким к замгубернатора по внутренней политике Павлу Белявскому, который в свою очередь контролирует информационную политику «Сибинформбюро». Ранее URA.RU писало, что Жуков подал документы в администрацию города, уведомляющие о проведении митинга в Восточном округе против роста тарифов на услуги ЖКХ. Мэрия пока рассматривает обращение коммунистов.