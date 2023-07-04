04 июля 2023

КПРФ навяжет борьбу главе тюменского правительственного медиахолдинга Девайкину

© Служба новостей «URA.RU»
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Торжественное заседание посвященное 25 летию областной думы. Тюмень, девайкин павел
Павлу Девайкину будет противостоять коммунист, объявивший волну протестов Фото:

Кандидат от КПРФ Александр Жуков, заявивший о начале «сезона пикиитрования», выдвинулся в гордуму Тюмени по округу №26. Информация об этом размещена на странице обкома партии в соцсети «ВКонтакте». Основным конкурентом коммуниста здесь считается глава медиахолдинга «Сибинформбюро» Павел Девайкин.

«Округ №26 — Жуков Александр Александрович 1983 года рождения, руководитель отдела продаж ООО «ТелеСети», — значит в сообщении КПРФ. Кроме того, Жуков является помощником депутата Тюменской облдумы Ивана Левченко, который выдвинул свою кандидатуру на пост губернатора.

Девайкин идет в гордуму от «Единой России». Источники URA.RU называют его человеком, близким к замгубернатора по внутренней политике Павлу Белявскому, который в свою очередь контролирует информационную политику «Сибинформбюро».

Ранее URA.RU писало, что Жуков подал документы в администрацию города, уведомляющие о проведении митинга в Восточном округе против роста тарифов на услуги ЖКХ. Мэрия пока рассматривает обращение коммунистов.

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Кандидат от КПРФ Александр Жуков, заявивший о начале «сезона пикиитрования», выдвинулся в гордуму Тюмени по округу №26. Информация об этом размещена на странице обкома партии в соцсети «ВКонтакте». Основным конкурентом коммуниста здесь считается глава медиахолдинга «Сибинформбюро» Павел Девайкин. «Округ №26 — Жуков Александр Александрович 1983 года рождения, руководитель отдела продаж ООО «ТелеСети», — значит в сообщении КПРФ. Кроме того, Жуков является помощником депутата Тюменской облдумы Ивана Левченко, который выдвинул свою кандидатуру на пост губернатора. Девайкин идет в гордуму от «Единой России». Источники URA.RU называют его человеком, близким к замгубернатора по внутренней политике Павлу Белявскому, который в свою очередь контролирует информационную политику «Сибинформбюро». Ранее URA.RU писало, что Жуков подал документы в администрацию города, уведомляющие о проведении митинга в Восточном округе против роста тарифов на услуги ЖКХ. Мэрия пока рассматривает обращение коммунистов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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